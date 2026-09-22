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در مراسم آغاز به کار بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس، از ۸ محصول فناورانه برای نخستینبار در کشور رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این اجلاس، تازهترین دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و فناور پارک فناوری پردیس به نمایش گذاشته شده است و ۸ محصول جدید که برای نخستینبار در کشور به تولید رسیدهاند، رونمایی شد.
در ادامه این مراسم رئیس پارک فناوری پردیس گفت: ۱۱۰ محصول جدید در یک سال گذشته در پارک فناوری پردیس برای اولین بار در کشور تولید شده است .
مهدی صفاری نیا افزود : این محصولات تجاری سازی شده و برای توسعه در بازار بین الملل آماده می شود.
وی گفت : امروز برترینهای این محصولات در حوزه سلامت، گاز و نفت و پتروشیمی، دام و طیور و نفت معرفی میشوند؛ که هر یک از این محصولات توانسته در این شرایط گرهای از مشکلات کشور باز کند .
وی ادامه داد: در ادامه این مراسم تفاهم نامهای نیز بین پارک فناوری پردیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد می شود که بر توسعه زیر ساختهای فناوری در فرهنگ موثر است .
این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی شرکتهای فناور و دانشبنیان و بررسی مسیر توسعه و تجاریسازی محصولات فناورانه است.