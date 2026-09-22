به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ احمد معافی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، شعار امسال این هفته را لبیک یا خامنه‌ای اعلام کرد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و رسانه‌ای اجرا خواهد شد و از رزمندگان، جانبازان و آزادگان شهرستان نیز تجلیل می‌شود.

فرمانده سپاه تنکابن، برگزاری یادواره‌های شهدا، افتتاح مسکن محرومین، افتتاح بازارچه‌های اقتصاد مقاومتی، زنگ مهر، رزمایش امدادی لوازم‌التحریر، همایش پیاده‌روی بومی در محلات، اردو‌های جهادی، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، رژه موتوری و خودرویی و اکران فیلم‌های دفاع مقدس را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

معافی، رزمایش انتقال خون، اجرای گشت رضویون، کمک‌های مؤمنانه، مسابقات میدان یار، شب شعر، فضاسازی شهری، مسابقات فرهنگی و ورزشی، نشست‌های روشنگری و بصیرتی و پوشش رسانه‌ای برنامه‌ها را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در تنکابن عنوان کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان است.