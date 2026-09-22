استاندار یزد با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توسعه صنعتی و سلامت مردم گفت: فعالیت صنایع به معنای بی‌توجهی به آلودگی‌های زیست‌محیطی نیست و واحد‌های صنعتی باید برای رفع آلایندگی و رعایت الزامات محیط‌زیستی تلاش کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی با اشاره به افزایش شاخص‌های آلایندگی در اردکان در بخشی از ایام سال اظهار کرد: همه مدیران و نمایندگان استان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مسئولان در کنار حمایت از صنعت، مسئولیت حفظ سلامت مردم را نیز بر عهده دارند.



وی افزود: مسئولیت‌های اجتماعی واحد‌های تولیدی نیز باید به‌طور جدی اجرا شود و این موضوع از سوی مسئولان استان و شهرستان در حال رصد و پیگیری است.



استاندار یزد با اشاره به برخورداری اردکان از صنایع متعدد و نقش این شهرستان در اشتغال نیروی کار از نقاط مختلف کشور تصریح کرد: متناسب با ظرفیت و فعالیت صنایع، باید مراکز آموزشی، درمانی، تفریحی و ورزشی نیز با مشارکت واحد‌های تولیدی توسعه یابد.



بابایی تأکید کرد: بازدید و سرکشی مسئولان از واحد‌های صنعتی به معنای نادیده گرفتن آلایندگی صنایع نیست، بلکه هدف، مطالبه رفع آلودگی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و پایبندی واحد‌های تولیدی به مسئولیت‌های اجتماعی است.



وی در پایان خواستار تداوم پیگیری این موضوع از سوی مدیران شهرستانی و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، شد و ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام‌شده به بهبود وضعیت سلامت و کاهش آلودگی در اردکان منجر شود.