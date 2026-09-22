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همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رژه باشکوه خودرویی و موتوری با حضور بسیجیان و نیروهای مسلح در شهر اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم که با حضور گسترده مردم، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده معظم شهدا همراه بود، صدها دستگاه خودرو و موتورسیکلت با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا و پخش سرودهای حماسی، مسیر تعیینشده را طی کردند.
شرکتکنندگان در این رژه با سردادن شعارهای انقلابی، بر عهد خود با شهدای دفاع مقدس و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و نمایش آمادگی دفاعی مردم و نیروهای مسلح برگزار شد.