رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اهمیت ثبت‌‎نام کودکان در مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: اکنون بیش از ۴۵ هزار مجوز تاسیس کودکستان و مرکز پیش‌دبستانی صادر شده است که از این تعداد نزدیک به ۳۵ هزار مرکز فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخ‌الاسلام ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، آغاز سال تحصیلی را به فرهنگیان، معلمان و مربیان تبریک گفت و با تاکید بر اینکه جامعه مخاطب سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از بدو تولد تا ۶ سال تمام را در بر می‌گیرد، افزود: مخاطب این سازمان جمعیتی بیش از ۷ میلیون نفر است؛ سازمانی که طبق منویات رهبر شهید رضوان‌الله‌علیه و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد تا هرگونه فعالیتی در حوزه تعلیم و تربیت کودک در این بازه سنی منحصراً ذیل آن انجام شود.

شیخ‌الاسلام بیان اینکه در ایران آموزش دیر آغاز می‌شود، گفت: در کنار کیفیت‌بخشی، تمام تلاش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سال‌های اخیر بر جذب حداکثری کودکان به دوره پیش‌دبستانی بوده و خوشبختانه در این دولت توانسته از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور به ویژه حمایت بی‌دریغ رئیس‌جمهور از این حوزه و توجه ویژه وزیر آموزش و پرورش برای تحقق این هدف استفاده کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: اکنون بیش از ۴۵ هزار مجوز تاسیس کودکستان و مرکز پیش‌دبستانی صادر شده است که از این تعداد نزدیک به ۳۵ هزار مرکز فعال هستند.

وی تاکید کرد: پوشش دوره پیش‌دبستانی قبل از این ۴۲ درصد بود؛ عددی نگران‌کننده که نشان‌دهنده عدم‌پوشش سراسری این دوره بود. از طرف دیگر با آغاز جنگ تحمیلی از اواسط بهار سال گذشته، دغدغه تازه ایجاد شد که نرخ پوشش حتی از این عدد کمتر شود. با این حال، با اقدامات انجام‌شده و تبدیل این دوره به گفتمان غالب خانواده‌ها، نه‌تنها نرخ پوشش کاهش پیدا نکرد که با رشدی چشمگیر به بالای ۷۲ درصد رسید.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گسترش ساختار استانی سازمان تا سطح مناطق و نواحی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای توسعه کمی و کیفی این دوره برشمرد و گفت: این اقدام در حالی انجام شد که چابکسازی دولت در دستورکار قرار داشت؛ همین موضوع نشان می‌دهد توسعه کمی و کیفی دوره پیش‌دبستانی تا چه اندازه برای دولت و حاکمیت اهمیت دارد. البته در این زمینه رسانه به ویژه صداوسیما هم می‌تواند در اغناء افکار عمومی نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

شیخ‌الاسلام با تاکید بر اینکه خانواده‌ها به هیچ عنوان نباید فرزند خود را در مراکز غیرمجاز ثبت‌نام کنند، تصریح کرد: این دوره نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت فرد دارد. از این رو، حضور فرد در مراکز غیرمجاز آسیب‌های بعدی بسیاری در پی خواهد داشت.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به لحاظ محتوا و بسته‌های تربیتی یادگیری تاییدشده از غنای کافی برخوردار هستند و تنها از محتوایی استفاده می‌کنند که مورد تأیید سازمان است و به صورت رسمی اعلام شده است. مضاف بر آن، در این مراکز مربیان آموزش‌دیده و متعهد فعال هستند که بالاترین شاخص‌های علمی و اخلاقی را دارند و به صورت مداوم در دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی استاندارد شرکت می‌کنند. مضاف بر این، شهریه دریافتی این مراکز طبق اصول علمی تعیین می‌شود و خانواده‌ها مجبور به پرداخت‌های غیرمتعارف نیستند. لیست این مراکز در سامانه کودکستان‌یاب قابل رویت است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید کرد: نادیده گرفتن دوره پیش‌دبستانی یعنی افزایش چشمگیر ضریب احتمال تکرار پایه؛ موضوعی که هم برای دولت بار مالی چند ده میلیونی به همراه دارد و هم خود کودک را در معرض آسیب‌های روانی زیادی قرار خواهد داد. از این رو، انتظار می‌رود خانواده‌ها اهتمام جدی به ثبت‌نام کودکان خود در مراکز مجاز داشته باشند.