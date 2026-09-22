پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه همان روحیه دفاع مقدس امروز در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مشاهده میشود، از عزم راسخ مردم و مسئولان برای دفاع تا پای جان از نظام، ولایت و تمامیت ارضی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در همایش تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت گفت: در سرزمینی زندگی میکنیم که سرزمین حریت، آزادگی، استقلال و مقاومت است و عنوان پایتخت دفاع مقدس و سرزمین مقاومت بهحق بر خوزستان نامگذاری شده است.
وی با اشاره به تداوم روحیه مقاومت در جنگهای امروز افزود: به فضل خداوند اکنون میبینیم در جنگهایی که دشمن غدار آمریکایی و رژیم صهیونیستی بر ما تحمیل میکند، همان روحیهای که در دفاع مقدس حاکم بود، از سوی دلاورمردان و شیرزنان خوزستانی از همه اقوام شاهد هستیم.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری این همایش تصریح کرد: مراسمی برای تجلیل از جمعی از خانوادههای معزز شهدا، جانبازان، رزمندگان، آزادگان و همه افرادی که نسبتی با مقاومت و دفاع مقدس دارند، برگزار شد.
موالیزاده با تأکید بر ایستادگی ملت ایران خاطرنشان کرد: ما به فضل خداوند متعال محکم و استوار در این مسیر ایستادهایم، از دشمن نمیهراسیم و از نظام مقدس، از حریم ولایت، از تمامیت ارضی کشور و از میهن تا پای جان دفاع میکنیم.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام همه شهدا و در رأس همه آنها قائد شهید امت، بر تداوم راه شهدا و مقاومت تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کرد