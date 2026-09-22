دو مامور پلیس پاکستان که وظیفه حفاظت از تیم واکسیناسیون فلج اطفال را بر عهده داشتند، امروز سه‌شنبه در منطقه نوشکی در بلوچستان پاکستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس گزارش رسانه محلی «کوئته ویس»، این دو مامور هنگام حفاظت از تیم واکسیناسیون خانه به خانه هدف تیراندازی قرار گرفتند، منابع رسمی نیز کشته شدن این دو مامور را تایید کرده‌اند.

این حمله در حالی رخ داده است که کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان از ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر در جریان است، در این مرحله از برنامه قرار است بیش از ۳۱ میلیون کودک زیر پنج سال در ۱۱۵ منطقه کشور واکسینه شوند و بیش از ۲۷۳ هزار نیروی واکسیناسیون در اجرای آن مشارکت دارند.

در بلوچستان نیز این کمپین در هر ۳۲ منطقه ایالت اجرا می‌شود و هدف آن واکسیناسیون حدود ۲.۳ میلیون کودک زیر پنج سال است، برای اجرای این برنامه ۹ هزار و ۱۹۳ تیم شامل تیم‌های سیار، ثابت و مستقر در مراکز عبور و مرور فعالیت می‌کنند، آغاز این کمپین در بلوچستان همزمان با شناسایی دو نمونه مثبت ویروس در پایش محیطی استان بوده است.

پاکستان همچنان یکی از دو کشور جهان، در کنار افغانستان است که ویروس فلج اطفال در آن به صورت بومی در گردش است و با وجود کاهش شدید موارد ابتلا در دهه‌های گذشته مقام‌های بهداشتی پاکستان می‌گویند ادامه واکسیناسیون برای قطع کامل انتقال ویروس ضروری است. پاکستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ حدود ۲۰ هزار مورد فلج اطفال داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۳۱ مورد کاهش یافت.

بر اساس آخرین آمار رسمی، پاکستان از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون چهار مورد ابتلا به ویروس فلج اطفال نوع یک ثبت کرده است؛ سه مورد در ایالت خیبرپختونخوا و یک مورد در سند گزارش شده است.

حمله امروز همچنین بار دیگر مسئله امنیت تیم‌های واکسیناسیون در مناطق ناامن پاکستان را برجسته کرده است. در سال‌های گذشته نیز نیرو‌های پلیس همراه تیم‌های واکسیناسیون در خیبرپختونخوا و بلوچستان هدف حملات مسلحانه قرار گرفته‌اند.