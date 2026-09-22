به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرانک کرد رستمی با اشاره به اجرای طرح حمایت از دانش‌آموزان در آستانه بازگشایی مدارس گفت: این بسته‌ها با همراهی و مشارکت خیرین تهیه و در اختیار دانش‌آموزان دارای معلولیت، فرزندان افراد دارای معلولیت و دانش‌آموزانی که مادرانشان سرپرست خانوار هستند، قرار گرفت.

وی افزود: این دانش‌آموزان در مجموع ۱۸۷ نفر هستند و بسته‌های تهیه‌شده شامل کیف و کوله‌پشتی و دیگر ملزومات مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی است که ارزش آن بیش از ۳۸۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.

سرپرست بهزیستی رامسر با قدردانی از خیران و حامیان اجتماعی گفت: حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های تحت پوشش، تنها به تهیه لوازم تحصیلی محدود نمی‌شود و بهزیستی در زمینه اشتغال و تأمین مسکن مددجویان نیز خدمات مختلفی ارائه می‌کند.

کرد رستمی از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کم‌بهره تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله به مددجویان و افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: برای مستاجرین تحت حمایت نیز ودیعه مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به واجدان شرایط پرداخت می‌شود.

وی همچنین از حمایت فرمانداری و بنیاد مسکن شهرستان رامسر قدردانی کرد و افزود: با همکاری و پشتیبانی این دستگاه‌ها، عملیات ساخت یک واحد مسکونی ۸ واحدی برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول در شهر کتالم در حال انجام است.

به گفته سرپرست بهزیستی رامسر، هزار و ۱۵۰ نفر دارای معلولیت در این شهرستان از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی بهره‌مند هستند.

رامسر همچنین دارای چهار مرکز شبانه‌روزی شامل مراکز نگهداری سالمندان، بیماران اعصاب و روان و دو مرکز کمپ، و دو مرکز روزانه در حوزه سالمندان و اعصاب و روان است که به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کنند.