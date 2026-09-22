با اضافه شدن دو دستگاه جدید، ظرفیت بخش دیالیز بیمارستان الغدیر بومهن افزایش یافت؛ اقدامی که به گفته مسئولان بیمارستان، امکان ارائه خدمات به ۱۲ بیمار جدید را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بیمارستان الغدیر بومهن گفت: بخش دیالیز بیمارستان الغدیر بومهن که فعالیت خود را از اسفند سال گذشته با ۶ دستگاه آغاز کرده بود، اکنون با اضافه شدن دو دستگاه جدید، به ۸ دستگاه رسیده است.

پیمان قنبریان افزود: در شهریورماه ۲۴۰ خدمت دیالیز در این مرکز ارائه شده و با افزایش ظرفیت، تعداد بیماران تحت پوشش می‌تواند ۱۲ نفر افزایش یابد.

وی بیان کرد: برنامه بیمارستان، افزایش ظرفیت بخش دیالیز به حداقل ۲۰ دستگاه و ارائه خدمات در سه شیفت به حدود ۱۶۰ بیمار است و ضمن آنکه خدمات دیالیز برای بیماران خاص، به‌صورت رایگان و تحت پوشش بیمه ارائه می‌شود.

رئیس بیمارستان الغدیر بومهن همچنین از راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن و پیگیری مجوز‌های بهره‌برداری آن خبر داد و گفت: تجهیز بخش دیالیز به امکاناتی مانند دستگاه سنجش تراکم استخوان نیز در دستور کار قرار دارد.

در ادامه چراغی عضو مجمع خیرین سلامت شهرستان پردیس با اشاره به اهدای دو دستگاه دیالیز به نیت پدر و مادرش گفت: با توجه به نیاز بیماران دیالیزی، یک دستگاه دیگر نیز از سوی یکی از دوستان خیر تأمین خواهد شد و یک دستگاه دیگر را نیز تا پایان سال اهدا خواهد کرد.

چراغی همچنین از توسعه فضای بخش دیالیز به میزان ۵۰ مترمربع خبر داد و تأکید کرد: کمک خیران زمانی ارزشمندتر است که به‌صورت مستقیم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بیماران هزینه شود.