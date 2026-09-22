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رئیس اداره صمت شهرستان رامیان گفت : با توجه به احتمال افت فشار یا قطعی گاز، لازم است نانواییها نسبت به تکمیل تجهیزات و فراهم کردن امکان استفاده از سوخت جایگزین اقدام کنند تا روند پخت و عرضه نان با هیچگونه وقفهای مواجه نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، یاسان افزود: نان به عنوان قوت غالب مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است و استمرار پخت و تأمین آن در همه شرایط، یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان محسوب میشود.
در ادامه این نشست، بر همکاری و هماهنگی اتحادیه خبازان و صاحبان واحدهای نانوایی با دستگاههای متولی برای تسریع در روند دوگانهسوز شدن واحدها و رفع موانع موجود تأکید شد.
همچنین مقرر شد اتحادیه خبازان شهرستان با پیگیری مستمر وضعیت نانواییها، شناسایی موانع و مشکلات و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، روند تجهیز واحدها به سوخت جایگزین را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
در پایان، بر ضرورت آمادگی کامل نانواییهای شهرستان برای فصل سرما و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تأمین بیوقفه نان مورد نیاز مردم، حتی در شرایط احتمالی افت فشار یا قطعی گاز تأکید شد.