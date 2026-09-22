به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل استاندارد لرستان گفت: با فرا رسیدن روز‌های آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ و با افزایش عرضه و تقاضای لوازم‌التحریر، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر تأمین و توزیع نوشت‌افزار با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از عرضه کالا‌های منطبق با الزامات استاندارد، توسط کارشناسان این اداره کل در سطح بازار استان لرستان اجرا شد.



مرتضی رهنما افزود: با هدف اجرای این طرح، کارشناسان این اداره کل با انجام ۲۱ مورد بازرسی از مراکز عرضه نوشت افزار و همچنین نمایشگاه ویژه پاییزی عرضه لوزم التحریر در مرکز استان، وضعیت اقلام عرضه شده را مورد بررسی و کنترل قرار دادند.



وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۶ مورد محصول فاقد علامت استاندارد و کد ده‌رقمی در بازار مشاهده شد که ۱۲ مورد آن مربوط به مداد و مدادرنگی و ۴ مورد مربوط به خودکار بوده است.



رهنما افزود: انطباق اقلام مذکور بر اساس الزامات اجباری استاندارد‌های ملی ایران به شماره ۷۲۰۹و ۱-۱۶۸۶۸ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و موارد مشاهده شده جهت پیگیری و انجام اقدامات قانونی لازم، دردستور کار قرار می‌گیرد.