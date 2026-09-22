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مدیر کل استاندارد لرستان گفت: با هدف اجرای این طرح، کارشناسان این اداره کل با انجام ۲۱ مورد بازرسی از مراکز عرضه نوشت افزار، ۱۶ محصول فاقد علامت استاندارد در لرستان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل استاندارد لرستان گفت: با فرا رسیدن روزهای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ و با افزایش عرضه و تقاضای لوازمالتحریر، طرح ویژه بازرسی و نظارت بر تأمین و توزیع نوشتافزار با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اطمینان از عرضه کالاهای منطبق با الزامات استاندارد، توسط کارشناسان این اداره کل در سطح بازار استان لرستان اجرا شد.
مرتضی رهنما افزود: با هدف اجرای این طرح، کارشناسان این اداره کل با انجام ۲۱ مورد بازرسی از مراکز عرضه نوشت افزار و همچنین نمایشگاه ویژه پاییزی عرضه لوزم التحریر در مرکز استان، وضعیت اقلام عرضه شده را مورد بررسی و کنترل قرار دادند.
وی گفت: در جریان این بازرسیها، ۱۶ مورد محصول فاقد علامت استاندارد و کد دهرقمی در بازار مشاهده شد که ۱۲ مورد آن مربوط به مداد و مدادرنگی و ۴ مورد مربوط به خودکار بوده است.
رهنما افزود: انطباق اقلام مذکور بر اساس الزامات اجباری استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۲۰۹و ۱-۱۶۸۶۸ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و موارد مشاهده شده جهت پیگیری و انجام اقدامات قانونی لازم، دردستور کار قرار میگیرد.