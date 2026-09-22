استاندار خوزستان با تأکید بر ارتباط منطقی میان قرآن، دفاع مقدس و خدمت در دستگاه قضایی، از برگزیدگان مسابقات قرآنی، پیشکسوتان دفاع مقدس و فعالان دستگاه قضا در آئین اختتامیه مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در خوزستان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در آئین اختتامیه مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در خوزستان گفت: امروز میزبان رئیس کل دادگستری استان بودیم و جلسه خوبی در سه بخش برگزار شد که شامل تجلیل از برگزیدگان قرآنی، پیشکسوتان دفاع مقدس و فعالان دستگاه قضایی استان بود.

وی با اشاره به بخش قرآنی این رویداد افزود: از برگزیدگان حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد و سطح برگزیدگان انصافاً بالا و بسیار امیدوارکننده است و امیدواریم در سطوح بین‌المللی نیز بدرخشند.

استاندار خوزستان با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس تصریح کرد: در بخش دوم، از پیشکسوتان و فعالان عرصه دفاع مقدس، مقاومت و جنگ‌های بعدی شامل جنگ دوازده روزه، جنگ چهل روزه و جنگ سیزده روزه و سایر مقاطع تقدیر شد.

موالی‌زاده با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: در بخش سوم، از فعالان دستگاه قضا در استان خوزستان که انصافاً پای کار هستند، تقدیر به عمل آمد و رئیس کل دادگستری توانسته تحول اساسی در این زمینه ایجاد کند.

وی با اشاره به ارتباط منطقی میان این سه حوزه اظهار داشت: این سه حوزه گرچه به ظاهر متفاوت و جدا از یکدیگرند، اما ارتباط منطقی میان آنها وجود دارد؛ پشتوانه حرکت ما قرآن و آموزه‌هایی است که اهل‌بیت (ع) به ما داده‌اند و ما را از این آموزه‌ها بهره‌مند کرده‌اند.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش دفاع مقدس در شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری گفت: دفاع مقدس متکی به دم مسیحایی امام راحل و امام شهید و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب است که شهادت ایشان هنگامه‌ای در جهان ایجاد کرد؛ احساس مسئولیت، وظیفه‌شناسی و در میدان بودن، برگرفته از چنین روحیه و فرهنگی است.