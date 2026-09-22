تیم مازندران الف با کسب ۲۴ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات رزم‌آوران قهرمانی کشور در ساری را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات رزم‌آوران قهرمانی کشور با حضور حدود ۲۰۰ رزمی‌کار از ۱۴ استان در ساری برگزار شد و با قهرمانی تیم مازندران الف به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، مازندران الف با کسب ۲۴ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های کهگیلویه و بویراحمد و مازندران ب به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این رقابت‌ها رزم‌آوران در قالب مسابقات ترکیبی و در راند‌های مختلف با روش‌های متفاوت به مصاف یکدیگر رفتند؛ رقابت‌هایی که شدت بالای مبارزات و آمادگی جسمانی ورزشکاران را به نمایش گذاشت.

ظهور استعداد‌های جدید و عملکرد رزم‌آوران جوان، از دیگر نکات این مسابقات بود که زمینه امیدواری به آینده این رشته را فراهم کرد.

مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور نیز دی‌ماه در همدان برگزار خواهد شد.

گزارش از ایوب رضوانی