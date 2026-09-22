رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه از مشاهده لک‌لک سیاه در منطقه سوسن این شهرستان خبر داد و گفت: وجود آشیانه‌های متعدد لک‌لک‌ها در نقاط مختلف شهر و روستا‌های شهرستان، ایذه را به یکی از زیستگاه‌های قابل توجه این پرندگان در منطقه تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به حضور و لانه‌گزینی لک‌لک‌ها در نقاط مختلف شهرستان ایذه اظهار کرد: از سال‌های گذشته تاکنون در بسیاری از دکل‌ها، برج‌های نوری، درختان و دیگر سازه‌های مرتفع شهرستان شاهد لانه‌سازی و زندگی این پرندگان بوده‌ایم.

وی افزود: لک‌لک از گذشته در فرهنگ مردم منطقه به عنوان نمادی از شادی و خوش‌یمنی شناخته شده و همین نگاه فرهنگی، در کنار اهمیت زیست‌محیطی این گونه، موجب شده است حضور آن در شهرستان مورد توجه شهروندان و دوستداران طبیعت قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه ادامه داد: با توجه به اینکه در طول روز پرواز تعداد قابل توجهی از لک‌لک‌ها در آسمان ایذه قابل مشاهده است، شناسایی محل آشیانه‌ها و زیستگاه‌های این پرندگان در دستور کار قرار گرفت تا اطلاعات دقیق‌تری از پراکندگی و محل زندگی آنها در شهرستان تهیه شود.

اسفندیاری گفت: در جریان بررسی‌های میدانی انجام‌شده توسط کارشناسان و محیط‌بانان، آشیانه‌های متعددی در نقاط مختلف شهر و روستا‌های شهرستان شناسایی شده است.

همچنین علاوه بر تالاب میانگران که یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان منطقه به شمار می‌رود، در تعدادی از دکل‌های مخابراتی و برج‌های نوری سطح شهر نیز لانه‌گذاری لک‌لک‌ها مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به پراکندگی این پرندگان در محدوده شهری ایذه بیان کرد: به دلیل نزدیکی به تالاب و همچنین تردد کمتر در برخی مناطق، بیشترین میزان لانه‌گذاری لک‌لک‌ها در محلات و مناطق مجاور تالاب‌های میانگران و بندون مشاهده شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه همچنین از مشاهده لک‌لک سیاه در سطح شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مشاهده این گونه در منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و ثبت و پایش آن می‌تواند به شناخت بهتر تنوع زیستی شهرستان و وضعیت حضور گونه‌های مختلف پرندگان کمک کند.

اسفندیاری تأکید کرد: حضور گسترده لک‌لک‌ها در ایذه، علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، می‌تواند ظرفیت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و حیات وحش باشد و همراهی شهروندان در حفاظت از آشیانه‌ها و پرندگان، نقش مهمی در تداوم حضور این گونه‌ها در منطقه خواهد داشت.