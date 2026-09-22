رئیس پلیس راهور فراجا گفت: این خودرو‌ها می‌توانند با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های مرتبط با همان پلاک منطقه آزاد در تمام نقاط کشور تردد کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید تیمور حسینی افزود: با توجه به شرایط ویژه موجود، خودرو‌هایی که در مناطق آزاد کیش و قشم شماره‌گذاری شده‌اند، می‌توانند تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ و هماهنگی‌های لازم امکان تردد در تمام نقاط جغرافیایی کشور را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: تردد این خودرو‌ها تا زمان تعیین‌شده، مشروط به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در این تصمیم، موضوع از طریق مراجع مربوط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار حسینی در خصوص خودرو‌های سایر مناطق آزاد نیز افزود: خودرو‌های دارای پلاک سایر مناطق آزاد، برای خروج از محدوده مصوب و تردد در سرزمین اصلی، باید با هماهنگی سازمان‌های مرتبط، برای دریافت مرخصی و اخذ پلاک گذر موقت اقدام کنند.