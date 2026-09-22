رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله از اجرای گشت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی عرضه‌کننده لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حسن رزاقی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، بازرسان اداره صمت با همراهی نماینده تعزیرات حکومتی، با حضور در واحد‌های صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر و نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاک، وضعیت بازار و نحوه عرضه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی افزود: در این بازدیدها، موجودی اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان، فاکتور‌های خرید، رعایت درصد سود قانونی، قیمت کالا‌ها و درج قیمت مورد بررسی قرار گرفت و بازرسان بر نحوه عرضه کالا و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نظارت کردند.

رزاقی ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، تعداد دو فقره پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله با تأکید بر استمرار نظارت‌ها در ایام منتهی به بازگشایی مدارس، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تنظیم و کنترل بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات صنفی، تأمین و عرضه مناسب کالا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و عرضه کالا‌های قاچاق، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسی و نظارت این اداره اطلاع دهند.