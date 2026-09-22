پخش زنده
امروز: -
مردم نوع دوست شهرستان خرامه ۷۸ واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان خرامه گفت: ۱۱۰نفر از اعضای داوطلب و مردم نوع دوست خرامه با توجه به کمبود ذخایر و فرآوردههای خونی درکلیه گروهها ۷۸ واحد خون سالم اهدا کردند.
حمیدرضادیندارلو بیان کرد: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در این شرایط بحرانی و کمک به سلامت جامعه است، اقدامی ساده، اما حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش میگذارد.