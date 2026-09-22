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سخنگوی سپاه پاسداران گفت: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه میکنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن شکست خوردهاند، بار دیگر تکرار نکنند؛ زیرا آزموده را آزمودن خطاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره یاوهگوییهای مقامات آمریکایی درباره تهدید حمله به کوه کلنگ و نابودی زیرساختها، اظهار داشت: ترامپ عادت دارد دائماً تهدید کند و فراموش میکند که پیشتر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آنها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح میکند.
سردار محبی افزود: در این مورد خاص، اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میایستیم و تجاربی که آمریکا پیشتر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.
وی ادامه داد: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه میکنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن شکست خوردهاند، بار دیگر تکرار نکنند؛ چون آزموده را آزمودن خطاست و کسی که چیزی را یک بار تجربه کرده دوباره بخواهد تجربه کند، پشیمان خواهد شد.
سردار محبی خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم در تمام عرصههایی که آمریکا توهم میکند میتواند با هدف قرار دادن آن نقاط و مناطق به اهداف خود برسد، آن توهم را مثل همیشه نقش بر آب کنیم و واقعیت میدانی توان خود را به آمریکا نشان دهیم.
سردار محبی در پایان تأکید کرد: ما برای هر برنامه دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصهای که بخواهد وارد عمل شود، قطعاً پاسخ دندانشکنی به دشمن خواهیم داد.