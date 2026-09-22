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ارزش معاملات بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران از ابتدای سال تا پایان روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با ثبت ۲ هزار و ۳۲ همت نصاب تاریخی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزش دادوستدهای بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران با عبور از مرز ۲ هزار همت، نصابی بیسابقه را در تاریخ این بازار به ثبت رساند؛ آماری که از ابتدای امسال تا پایان ۲۹ شهریور به رقم ۲ هزار و ۳۲ همت رسید.
بررسی جزئیات معاملات نشان میدهد صندوقهای سرمایهگذاری کالایی با جذب یک هزار و ۶۲۷ همت نقدینگی و تصاحب سهم ۸۰.۱ درصدی در جایگاه اول و پس از آن، گواهی سپرده کالایی با ارزش ۳۵۶.۷ همت و سهم ۱۷.۶ درصدی در جایگاه دوم ایستاد. بخش مشتقه و تأمین مالی نیز شاهد ثبت ۲۴.۹ همت معامله در بازار قراردادهای اختیار معامله و ۲۳ همت در اوراق سلف موازی استاندارد بود تا تنوع ابزارهای فعال در این بازار بیش از پیش نمایان شود.
در بخش گواهی سپرده کالایی نیز فلزات گرانبها در کانون توجه معاملهگران قرار گرفتند، بهطوریکه شمش طلا با دادوستد ۲۷۱ همت و شمش نقره با بیش از ۵۰ همت، بیشترین سهم ارزش معاملات این حوزه را از آن خود کردند تا این رکورد تاریخی گواهی آشکار بر تعمیق معاملات داراییهای نقدشونده و تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه به بورس کالا باشد.