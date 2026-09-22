مجری طرح نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی شرکت برق حرارتی گفت: در راستای رفع ناترازی تولید و مصرف برق در استان خوزستان و پایداری شبکه برق کشور، نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی ویس اهواز به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در صورت تامین منابع مالی و نقدینگی مستمر تا قبل از پیک تابستان سال آینده وارد مدار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود صادقی در جریان بازدید به همراه سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از پروژه ساخت نیروگاه سیکل‌ترکیبی ویس با بیان این مطلب، گفت : این طرح با دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار سیکل‌ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی با مجموع ۵۴۱ مگاوات و راندمان کلی ۵۲ درصد اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نخستین واحد گازی این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیون یورو در حال ساخت است، ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و تامین بخشی از تقاضای شبکه برق سراسری کشور، کمک به افزایش پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف منطقه و اشتغال‌زایی از جمله اهداف راه‌اندازی این پروژه است.

صادقی با بیان اینکه توربین و ژنراتور واحد اول نیروگاه مذکور وارد کارگاه شده است، افزود: در حال حاضر فونداسیون توربین و ژنراتور به همراه ساختمان‌های توربین هال، کنترل مرکزی، دیزل‌خانه و ساختمان‌های جانبی اجرا شده و خط سوخت‌رسانی گاز با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجرا است.

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه ایستگاه اصلی تقلیل فشار گاز نیروگاه آماده بهره‌برداری است، اضافه کرد: مخازن سوخت جایگزین پروژه نیز موجود است و عملیات احداث پست بلافصل نیروگاه با پیشرفت ۲۰ درصدی در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش مهم این پروژه در افزایش پایداری شبکه برق منطقه، گفت: براساس برنامه‌ریزی صنعت برق حرارتی، طرح توسعه فاز دوم این نیروگاه هم با برخورداری از دو واحد گازی و یک واحد بخار پیش‌بینی شده است.