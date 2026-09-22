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۴ خودروی حامل محمولههای چوبی قاچاق در جریان پایش محور هراز آمل توقیف و ۷ مترمکعب چوبآلات جنگلی و ۵ استر هیزم کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل از توقیف ۴ خودروی حامل محمولههای چوبی قاچاق در محور هراز و کشف ۷ مترمکعب چوبآلات جنگلی و ۵ استر هیزم خبر داد.
نعمتاله کوهستانی گفت: شهرستان آمل بهدلیل برخورداری از محور مواصلاتی هراز، نزدیکی به استان تهران و وجود مراکز متعدد چوببری، در مسیر حمل محمولههای چوبی از شهرستانهای همجوار قرار دارد و از این رو، نظارت بر محورهای مواصلاتی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی و مقابله با قاچاق چوب، اقدامات حفاظتی در شهرستان تشدید شده و طرح ضربتی برخورد با حمل محمولههای جنگلی قاچاق در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی آمل و پاسگاه ایست بازرسی محمولات جنگلی و مرتعی بائیجان قرار گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل گفت: مأموران یگان منابع طبیعی و نیروهای پاسگاه ایست بازرسی بائیجان طی چند روز اخیر با کنترل خودروهای عبوری و بررسی پروانههای حمل، ۳ دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل چوبآلات جنگلی قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
کوهستانی افزود: در مجموع ۷ مترمکعب چوبآلات جنگلی تبدیلی قاچاق و ۵ استر هیزم قاچاق از خودروهای توقیفشده کشف شد.
وی ادامه داد: پس از تنظیم پرونده و تکمیل تحقیقات، متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل از شهروندان خواست گزارشهای مربوط به قاچاق چوب را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
سطح حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیش از ۳۰۰ هزار هکتار اعلام شده است.