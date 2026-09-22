شبکه‌های چهار، امید، آموزش و نهال، همزمان با آغاز سال تحصیلی با پخش برنامه‌هایی به استقبال مهر می‌روند و حال و هوای این روز‌ها را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامهٔ علمی - فرهنگی «چاووش» و ویژه‌برنامه «طلوع» در آستانهٔ آغاز سال تحصیلی، به همت گروه علم و فناوری شبکه چهار ویژه استقبال از دانشجویان پخش می شود.

برنامه «چاووش» روز اول مهر و در آستانه آغاز سال تحصیلی، میز‌ها و بخش‌های مختلف خود را با محوریت بازگشایی دانشگاه‌ها و استقبال از دانشجویان تدارک دیده است. این تغییر رویکرد با هدف ایجاد انگیزه و نشاط علمی در دانشجویان صورت گرفته تا ترکیبی از بخش های آموزشی، فرهنگی و هنری برای شروع ترم جدید روی آنتن برود. در این راستا، بخش‌های برنامه به موضوعاتی، چون مهارت‌های مطالعه و پژوهش، آشنایی با فناوری‌های نوین آموزشی و مدیریت زمان در دوران دانشجویی اختصاص یافته است. همچنین بخش هایی مانند معرفی کتاب، گفت‌و‌گو با استادان و دانشجویان نمونه و مرور خاطرات روز‌های دانشجویی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، «چاووش» میزبان کارشناسان آموزش عالی خواهد بود تا دربارهٔ آمادگی دانشجویان و وضعیت خوابگاه‌ها برای بازگشت به فضای دانشگاه گفت‌و‌گو کنند. ساعت پخش این برنامه، طبق روال پخش برنامه چاووش از ۱۸ تا ۲۱ خواهد بود.

همچنین همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌های سراسر کشور، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «طلوع» چهارشنبه اول مهر از ساعت ۹ تا ۱۱ زنده پخش می شود. این برنامه با هدف روایت حال و هوای بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها و گرامی‌داشت شهدای دانشگاه‌ها تدارک دیده شده است. از مهمترین بخش‌های این ویژه برنامه می‌توان به بخش شهدای میناب و نیز برقراری ارتباط زنده با دانشگاه‌های مختلف اشاره کرد. در این ویژه‌برنامه رؤسای دانشگاه‌ها به تشریح برنامه‌ها و دستاورد‌های دانشگاه‌های خود خواهند پرداخت. معرفی دانشگاه‌های آسیب دیده از جنگ، گفت‌و‌گو با دانشجویان نخبه از دیگر بخش‌های این برنامه است. ویژه‌برنامه «طلوع» تلاش می‌کند آغاز سال تحصیلی جدید را به شکلی امیدبخش و در خور شأن دانشگاه‌ها و جامعه دانشگاهی کشور روایت کند.

شبکه امید همزمان با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، جذاب و آموزشی، به استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان می‌رود.

برنامه زنده «نوروز دانش» در ساعات ۰۹:۴۵، ۱۴:۱۵ و ۱۸:۴۵ پخش می شود. این برنامه با رویکردی تعاملی، ضمن ارتباط با معلمان و دانش‌آموزان، حال‌وهوای آغاز سال تحصیلی را به تصویر می‌کشد.

«پزشک مدرسه» هر شب ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود. این مجموعه با نگاهی به ماجرای پزشکی می‌پردازد که با وجود چالش‌های اولیه با مهارت‌های مشاهده‌ای خود به کودکان و معلمان در شناسایی ناهنجاری‌های سلامت کمک می‌کند.

مجموعه نمایشی نوستالژیک «قصه‌های مجید» با باز آفرینی خاطرات شیرین دوران مدرسه حال‌وهوای گرم و صمیمی مدرسه را تداعی می‌کند.

برنامه تک قسمتی نمایشی «بوی ماه مهر» اثری نمایشی نوستالژیک ۴۵ دقیقه‌ای است که پخش می شود. فیلم‌های سینمایی «بچه‌های کلاس هشتم» و «۱۰۰ متر» ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

فیلم کوتاه «ژاکت» با روایتی داستانی و عاطفی از اخلاق و روابط دانش‌آموزی در جدول پخش شناور جای گرفته است.

مستند «گلاب میناب» هر روز ساعت ۱۱:۴۵ با روایتی از شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها در آستانه سال تحصیلی پخش می شود.

«در راه مدرسه» با روایت اراده کودکان و نوجوانانی که برای تحصیل مسیر‌های سخت و دشواری را طی می‌کنند تا به مدرسه برسند، پخش می‌شود.

«بچه‌های من» روایتی از تلاش‌های ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز، «چراغ مدرسه روشن است» بازتاب تلاش‌های خستگی‌ناپذیر معلمان برای احیای مدارس روستایی و «مدرسه گمشده» با مروری بر فعالیت‌های جهادی برای بازسازی مدارس عشایر نیز در جدول پخش شبکه امید جانمایی شده‌اند.

میان‌برنامه‌ها و بسته‌های آموزش «آفتابگردان» ساعت ۲۱:۵۰ با محوریت اخلاق و رابطه معلم و شاگرد؛ «عکس و مکث» ساعت ۲۱:۴۵ با رویکرد آموزش مهارت‌های اجتماعی و «آقا و خانم کتابدار» ساعت ۲۱:۵۵ با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز در این ایام از شبکه امید روی آنتن می‌روند.

همزمان با بازگشایی مدارس و هفته آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش با مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه، حال‌وهوای این روز‌ها را از زوایای مختلف آموزشی، پزشکی و فرهنگی دنبال می‌کند.

ویژه‌برنامه «نوروز دانش» از ۲۸ شهریور تا ۴ مهر با حضور معلمان برتر، دانش‌آموزان نخبه و چهره‌های حوزه آموزش، در ساعات مختلف پخش می شود و فضای جشن بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی را به تصویر می‌کشد.

در همین راستا، برنامه «دکتر سلام» نیز با رویکرد پزشکی، به موضوعات مرتبط با سلامت دانش‌آموزان می‌پردازد، از تغذیه و عادات غذایی دانش‌آموزان تا انتخاب کیف و کوله مناسب و دیگر مسائل پزشکی مرتبط با این گروه سنی.

برنامه «الف تا» نیز با نگاهی به جامعه فرهنگیان، به معرفی معلمان و روایت تجربه‌های کاری و حرفه‌ای آنان می‌پردازد و بخشی از ظرفیت‌ها و تجربه‌های معلمی در مدارس را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

همزمان با فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه نهال با هدف ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان و همراهی با خانواده‌ها، برنامه‌های شاد، آموزشی و مفرح تدارک دیده است.

شبکه تلویزیونی کودک با رویکردی ویژه در ایام بازگشایی مدارس، ضمن تمرکز بر ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از نوشت‌افزار ایرانی، برنامه‌های متنوعی را در قالب‌های عروسکی، نمایشی و پویانمایی برای مخاطبان خردسال و کودک خود آماده پخش کرده است.

شبکه نهال در آستانه بازگشایی مدارس با اجرای طرح‌های تعاملی و حضوری، پیوند خود را با مخاطبان تقویت کرد. برگزاری ویژه‌برنامه «سلام به آینده» در باغ کتاب تهران و پخش زنده برنامه محبوب «مل‌مل» همزمان با نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی، از جمله اقداماتی بود که با هدف حمایت از کالای ایرانی و ایجاد فضایی پرنشاط برای دانش‌آموزان انجام شد. همچنین، بخش «ماجرای نوید» از مجموعه «سلام به آینده» و برنامه «کتاب شیرین» با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه، از دیگر برنامه‌هایی است که فضای مدرسه را برای کودکان ملموس‌تر و جذاب‌تر می‌کند.

از دیگر برنامه‌های نمایشی شبکه نهال در این ایام، مجموعه پویانمایی «آقا معلم و بچه‌ها» از تولیدات مرکز پویانمایی صبا است. این اثر که به کارگردانی علی درخشی و نویسندگی هادی رحیمی تولید شده است، در قالب ۱۷۶ قسمت، داستان‌های آموزنده مدرسه‌ای در دل طبیعت را با نگاهی نو به تصویر می‌کشد. در کنار این مجموعه، فیلم سینمایی «کارنامه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن مختاری نیز با داستانی خانوادگی و تربیتی درباره مفهوم تلاش و پشتکار، در جدول پخش شبکه قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «کارنامه» نیز در جدول پخش ویژه بازگشایی مدارس شبکه نهال قرار گرفته است. این فیلم، داستان «یاسمن»، دختربچه‌ای بازیگوش را روایت می‌کند که با شیطنت‌هایش همگان را کلافه کرده است. اما با سکونت پدربزرگ بیمار در خانه و توصیه‌های پزشک مبنی بر لزوم پرهیز از استرس، مسیر زندگی یاسمن تغییر می‌کند.

او که به پدربزرگش بسیار علاقه‌مند است، تصمیم می‌گیرد با موفقیت در درس‌ها، موجبات شادی او را فراهم کند. یاسمن در مسیر پرفرازونشیب رسیدن به این هدف، ابتدا به راه‌های میان‌بر و خیالی مانند استفاده از «خودکار جادویی» فکر می‌کند، اما در نهایت درمی‌یابد که موفقیت واقعی تنها در سایه تلاش و پشتکار به دست می‌آید. این فیلم روایتی گرم و خانوادگی از تغییر و رشد شخصیت کودک است.

شبکه نهال همزمان با آغاز سال تحصیلی و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره دلاورمردان را با پخش مجموعه‌های پویانمایی ارزشمند گرامی می‌دارد.

«شجاعان» روایتی حماسی از رشادت‌های خلبانان هوانیروز ارتش که با تکنیک سه‌بعدی و به کارگردانی سیاوش زرین‌آبادی تولید شده و از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ پخش می شود.

«خاکریز‌های نمکی»: مجموعه‌ای با نگاهی طنزآمیز به خاطرات رزمندگان که به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری و کارگردانی رسول آذرگون در مرکز هنر‌های رقومی بسیج تولید شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۱۵ پخش خواهد شد.