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رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت:سواحل تازهنمایانشده خزر نباید بارگذاری ساختوساز شوند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست، با هشدار راجع به خطرهای تصرف خشکیهای ناشی از عقبنشینی آب دریای خزر تأکید کرد: زمینهایی که با پسروی آب نمایان میشوند نباید به هیچ عنوان دستمایه ساختوسازهای مسکونی یا طرحهای سودجویانه تجاری قرار گیرند، بلکه با توجه به بحرانهای اقلیمی، مدیریت توسعه شهری در سه استان شمالی باید فوراً تغییر کند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست در نشست خبری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران (COP7)، با مثبت ارزیابی کردن کارنامه ۲۰ ساله این کنوانسیون، بر ضرورت شتاببخشی به همکاریهای منطقهای، اجرای دستورالعملهای مقابله با آلودگی و جلوگیری از ساختوساز در اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر تأکید کرد.
او با ارزیابی مسیر همکاریهای منطقهای پس از نهایی شدن سه دستورالعمل کلیدی شامل مقابله با آلودگیهای نفتی، منشأ خشکی و ارزیابی فرامرزی خاطرنشان کرد: اگرچه دستورالعمل تنوع زیستی عشقآباد همچنان در انتظار تصویب کامل اعضاست، روند تبادل دادههای زیستمحیطی و جذب اعتبارات بینالمللی برای اجرای طرحهای فوری مثل مهار آلودگیهای پلاستیکی سرعت گرفته است.
رئیس مرکز امور بینالملل سازمان محیطزیست همچنین دیپلماسی آبی را یکی از پروندههای حساس و فعال کشور برشمرد و افزود: مذاکرات فشرده پیرامون رودخانههای مرزی شمال و تالابهای مشترک با عراق در جریان است و برگزاری نشست COP ۷ در تهران ثبات دیپلماتیک ایران را در عبور از وقفه چندساله و همراه ساختن ۵ کشور ساحلی برای تصمیمگیریهای عملیاتی به اثبات رساند.