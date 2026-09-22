مهسا کدخدا، دریافت‌کننده قدرتی و ملی‌پوش والیبال بانوان ایران، قرار داد خود با سپاهان را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهسا کدخدا، از والیبالیست باسابقه کشور در سال‌های گذشته با حضور در رقابت‌های مختلف ملی و باشگاهی، به یکی از چهره‌های پرافتخار والیبال بانوان ایران تبدیل شده، و بار دیگر برای طلایی‌ها به میدان خواهد رفت.

وی حضور ۱۷ساله در تیم‌های ملی والیبال، کسب عنوان بهترین قدرتی‌زن در سه دوره پیاپی لیگ‌برتر ایران و قهرمانی با تیم فولاد مبارکه سپاهان در رقابت‌های کاوا را در کارنامه خود دارد.

کدخدا به عنوان یکی از شاه‌مهره‌های تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ بود، تیمی که با ثبت یک نتیجه تاریخی، برای نخستین‌بار در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت.

او پیش از این در نقل‌وانتقالات نیم فصل گذشته به جمع طلایی‌پوشان پیوست و اکنون با تمدید قراردادش، در فصل جدید نیز به مسیر خود با سپاهان ادامه خواهد داد.