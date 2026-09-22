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استاندار همدان گفت: ملت ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در حال دفاع بوده و در برابر انواع تهدیدها، تحریمها و جنگهای ترکیبی دشمن ایستادگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جمع مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: در شرایطی که تنها مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب گذشته بود، دشمنان با تمام توان و حمایت از رژیم بعث عراق، جنگی نابرابر را به ایران تحمیل کردند، اما مقاومت و ایستادگی ملت ایران، این جنگ را به یکی از مقاطع پرافتخار تاریخ کشور تبدیل کرد.
او با بیان اینکه دشمنیها پس از جنگ تحمیلی هم ادامه داشته تصریح کرد: امروز علاوه بر جنگ نظامی، در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سایبری، شناختی و رسانهای نیز با تهدید مواجهیم و دفاع از کشور، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
استاندار همدان افزایش تابآوری جامعه، امیدآفرینی و اعتمادسازی را از مهمترین عرصههای دفاع امروز دانست و گفت: خدمت به مردم، حل مشکلات، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و توسعه زیرساختها، بخشی از جهاد امروز مسئولان است.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان گفت: در یک سال و چند ماه گذشته حدود ۸ هزار واحد مسکونی در این استان به مردم تحویل شده و طرحهای عمرانی هم با وجود شرایط جنگی متوقف نشده است.
او همچنین از صدور مجوز ۳۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و افزود: حدود هزار مگاوات در حال اجراست و بخشی از این ظرفیت نیز وارد مدار تولید شده است.
استاندار همدان با اشاره به سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: در دو سال گذشته ۳۵۶ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی وارد استان شده که به گفته او ۶۳ درصد کل سرمایهگذاری خارجی ثبتشده در تاریخ استان را شامل میشود.
حمیدملانوری شمسی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش آسیبهای اجتماعی، بر ضرورت حل ریشهای مسائل مردم تأکید کرد و افزود: امیدآفرینی تنها با سخنرانی محقق نمیشود؛ بلکه باید با ایجاد شغل، تأمین مسکن، حل اختلافات و تسهیل امور مردم، اعتماد و امید را در جامعه تقویت کرد.
او با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: حل اختلافات و رفع مشکلات حقوقی مردم، خود نوعی جهاد و خدمت به جامعه است و میتواند علاوه بر کاهش پروندههای قضایی، آرامش و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
رئیسکل دادگستری استان همدان هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس نماد ایستادگی، مقاومت و فداکاری ملت ایران در برابر دشمنان است.
بهروز محمدیمهر افزود: آنچه در دوران دفاع مقدس موجب سربلندی کشور شد، روحیه ایثار، وحدت و حضور همهجانبه مردم در دفاع از میهن بود و این فرهنگ باید در نسلهای آینده نیز تبیین و حفظ شود.