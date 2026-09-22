فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از شناسایی و دستگیری متخلف شکار غیرمجاز حیات وحش در مخفیگاهش در تهران خبر داد که منجر به کشف ۲۵ کیلوگرم گوشت کل وحشی و هزاران عدد مهمات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،فرهاد زندی گفت: در پی شناسایی یک متخلف شکار غیرمجاز حیات ‌وحش توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند و صدور دستور پیگیری، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی محل اختفای وی در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات و پیگیری ‌های مستمر و با همکاری پلیس امنیت تهران، محل اختفای این متخلف در یکی از مناطق تهران شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اقدام به بازرسی از محل کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در جریان این بازرسی، حدود ۲۵ کیلوگرم گوشت حیات‌ وحش کشف و ضبط شد که پس از بررسی ‌های کارشناسی، مشخص شد متعلق به دو رأس کل وحشی است.

زندی همچنین از کشف حدود سه هزار و ۵۰۰ عدد مهمات سلاح شکاری در این عملیات خبر داد و گفت: مهمات کشف‌ شده توسط عوامل پلیس امنیت ضبط و برای انجام مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح تحویل شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت، خاطرنشان کرد: پرونده این متخلف از جنبه شکار غیرمجاز حیات‌ وحش و نگهداری غیرمجاز اجزای حیات ‌وحش در حال پیگیری است و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.