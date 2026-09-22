وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت همبستگی ملی در حوزه سلامت و تلاش شبانه روزی برای تامین پایدار دارو و نیاز‌های درمانی کشور گفت: با همت تولیدکنندگان داخلی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری کشور نسبت به گذشته به نصف کاهش یافته و از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی امروز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه در مراسم بهره برداری از خط تولید مایعات خوراکی شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از آزادگان و خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: حضور در جمع آزادگان سرافراز و خانواده‌های شهدا افتخاری بزرگ و سرمایه‌ای معنوی است که با هیچ معیار مادی قابل معامله نیست.

وی با اشاره به پیشینه مجموعه مینو و ارتباط دیرینه خود با مسئولان و نخبگان کشور، بر اهمیت ارتباط نزدیک، چهره به چهره و صمیمانه با جوانان و دانشجویان تاکید کرد.

وزیر بهداشت افزود: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که رهنمود‌ها و ارتباطات از راه دور اثرگذاری لازم را ندارند، بلکه گفت و گوی مستقیم، صمیمانه و گام برداشتن در کنار جوانان می‌تواند تحول آفرین و امیدبخش باشد.

دکتر ظفرقندی با اشاره به خاطرات دوران دانشجویی و بازدید‌های دانش آموزی و معلمی از مجموعه مینو در دهه‌های گذشته، قدمت و ریشه دار بودن این صنعت را مورد توجه قرار داد و گفت: چنین ارتباطاتی می‌تواند آینده‌ای روشن، پرامید و با انگیزه را برای نسل جوان ترسیم کند.

ضرورت مستندسازی علمی جنایات علیه زیرساخت‌های سلامت

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ تحمیلی، گفت: در جنگ‌ها قواعد و اصول مشخصی وجود دارد، اما در جنگ اخیر با جنایات بشری و تخریب گسترده زیرساخت‌های کشور مواجه بوده‌ایم. بمباران‌های شیمیایی و استفاده از تسلیحات ممنوعه در مناطق مختلف از جمله لامرد در جنگ تحمیلی سوم توسط دشمنان، بخشی از این جنایات و البته نیازمند مستندسازی علمی است.

دکتر ظفرقندی افزود: وزارت بهداشت مطالعات علمی گسترده‌ای را درباره آثار بلندمدت مواجهه با عوامل شیمیایی بر سلامت جانبازان و رزمندگان آغاز کرده است؛ چرا که این حجم از مواجهه مستمر در جهان کم نظیر است. ثبت و مستندسازی علمی این جنایات می‌تواند گواهی بر مظلومیت و پایداری مردم ایران باشد.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های حوزه سلامت در جریان جنگ اخیر گفت: بسیاری از مراکز درمانی، بیمارستان ها، آمبولانس‌ها و کارخانه‌های داروسازی کشور خسارت دیدند که نشان دهنده هدف قرار گرفتن مستقیم حوزه سلامت و رفاه مردم است.

تامین دارو؛ اولویت نخست کشور در شرایط تحریم

وی با تاکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در صنعت داروسازی در شرایط کنونی فراتر از سودآوری و یک ضرورت ملی است، اظهار کرد: تامین دارو یکی از اولویت‌های نخست کشور است. برخلاف ادعا‌های مطرح شده درباره نبود تحریم دارو، دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات ارزی و خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی دارو طی ماه‌های گذشته با محدودیت‌های شدیدی مواجه بوده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: با وجود این محدودیت ها، تلاش شبانه روزی و تدابیر مدیریتی موجب شده مسیر‌های جایگزین برای تامین دارو فعال شود.

کاهش ۵۰ درصدی کمبود اقلام دارویی

دکتر ظفرقندی با اشاره به آخرین وضعیت دارو‌های اساسی و ضروری کشور گفت: با همت و تلاش تمامی فعالان صنعت داروسازی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در مقایسه با پیش از آغاز شرایط اخیر، به نصف کاهش یافته است. تعداد اقلام دارویی دارای کمبود از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی، انسجام و تلاش همگانی، وظایف خود را در قبال سلامت مردم و اعتلای نام ایران اسلامی به بهترین شکل به سرانجام برسانیم.

در این مراسم، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، مهندس سعید اوحدی، مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با دریافت لوح و حکم به عنوان خادمیاران افتخاری شهدای کشور منصوب شدند.

همچنین وزیر بهداشت به همراه مدیران شرکت دارویی مینو از خط تولید این شرکت بازدید کرد.