واکنش های مجازی به اتوبوس های منهدم شده توسط آمریکا

انتشار تصاویر اتوبوس‌های منهدم شده در اثر حملات آمریکا، موجی از واکنش‌های گسترده را در فضای مجازی به راه انداخت.