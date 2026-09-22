واکنش های مجازی به اتوبوس های منهدم شده توسط آمریکا
انتشار تصاویر اتوبوسهای منهدم شده در اثر حملات آمریکا، موجی از واکنشهای گسترده را در فضای مجازی به راه انداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در پی انتشار تصاویری از خسارات وارده به اتوبوسها در حملات اخیر آمریکا، کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار پستها و پیامهایی، این اقدامات را ناکارآمد توصیف کردند. به باور بسیاری از کاربران، این حملات نه تنها منجر به عقبنشینی نمیشود، بلکه باعث تقویت انسجام داخلی و باور به پیروزی در برابر تهدیدات میشود. (گزارش محمدجواد رهنما)