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سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در بیانیهای، هفته دفاع مقدس را یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به مناسبت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در بیانیهای آورده است: هفته دفاع مقدس، مکتب جاودانه ایمان، جهاد، ایثار و مقاومت و سند پرافتخار ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار است.
در ادامه این بیانیه آمده است: خوزستان قهرمان، بهعنوان خط مقدم دفاع مقدس، با تقدیم هزاران شهید والامقام و ایثارگر، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ایران اسلامی رقم زد و امروز فرهنگ دفاع مقدس همچنان در روح و جان مردم مومن و انقلابی خوزستان جاری است و نسلهای جدید، ادامهدهنده راه شهیدان و رزمندگان آن دوران هستند.
سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و نام امام شهیدان حضرت امام خمینی (قدسسره) و شهدای والامقام، بر استمرار راه پرافتخار آنان تاکید میکند.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما در این ایام، با آرمانهای رهبر شهید انقلاب و فرمانده شهید جبهه مقاومت تجدید عهد کرده و با امام حاضر و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) تجدید بیعت میکنیم.
سپاه خوزستان در ادامه از آمادگی همهجانبه برای مقابله با دشمنان خبر داده و آورده است: سپاه و بسیج خوزستان، با تکیه بر مکتب شهیدان و با حفظ آمادگی همهجانبه، پاسدار امنیت، عزت، استقلال و دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان اعلام کرده است: فرزندان ملت در سپاه و بسیج، در کنار مردم شریف خوزستان، همچون دوران دفاع مقدس، سنگر جهاد و مقاومت را ترک نخواهند کرد و در برابر هر تهدید و توطئهای با اقتدار خواهند ایستاد.
در ادامه این بیانیه سپاه خوزستان هفته دفاع مقدس را یادآور این حقیقت ماندگار دانست که ملت ایران با ایمان، وحدت و روحیه جهادی، شکستناپذیر است.
شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار را علیه ایران اسلامی آغاز کرد. صدام حسین رییس جمهور عراق با ظاهر شدن در برابر دوربینهای تلویزیون عراق با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، آغاز تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران را اعلام کرد.
هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق گفته میشود و از ۳۱ شهریور آغاز و تا ۶ مهر ادامه دارد.