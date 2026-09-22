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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: کود فسفاته و پتاسه زمینهای کشاورزی استان اصفهان تأمین شده و کود اوره نیز در حال تأمین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص برخی نگرانیها در خصوص تأمین کود شیمیایی و سوخت با توجه به محاصره دریایی و شرایط پس از جنگ در استان گفت: برنامه کود بر اساس نوع محصول مشخص شده است، در حال حاضر کود فسفاته و پتاسه تأمین شده و کود اوره نیز در حال تأمین است، با این حال ممکن است در آینده به دلیل ناترازی گاز در فصل سرد، محدودیتهایی در تأمین کود شیمیایی پیش بیاید.
پیمان فیروز نیا افزود: توصیه ما این است که هرچه زودتر سهمیه کود کشت پاییزه را دریافت کنند، زیرا هم اکنون تأمین بهموقع و مناسب انجام میشود و امیدواریم در ادامه نیز مشکلی پیش نیاید.
وی همچنین با اشاره به جزییات برنامه کشت پاییزه ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ گفت: بر اساس الگوی کشت تدوینشده استان، برای زراعتهای آبی پاییزه حدود ۵۵ هزار هکتار گندم آبی و ۶۵ هزار هکتار گندم دیم پیشبینی شده و برنامه کشت جو، کلزا و تأمین نهادهها نیز نهایی شده است.
پیمان فیروز نیا افزود: علاوه بر گندم، ۵۰ هزار هکتار جو دانهای و حدود ۸ هزار هکتار جو قصیل و علوفهای در برنامه کشت پاییزه امسال پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه حدود هزار هکتار کشت کُلزا بهعنوان زراعت دانه روغنی برنامهریزی شده و بذر مورد نیاز آن تأمین شده است، گفت: کود شیمیایی و سوخت نیز تدارک دیده شده تا در اختیار تراکتورداران برای آمادهسازی زمین و عملیات کاشت قرار گیرد و کشت پاییزه بهموقع انجام شود.
پیمان فیروزنیا با اشاره به پیشبینی افزایش بارشها بهویژه در سرشاخههای زایندهرود و مناطق غربی استان گفت: پیشبینیها امسال حکایت از بارندگی بیشتر و زودتر دارد و احتمال بارش از نیمه دوم مهر در مناطق غربی وجود دارد؛ بنابراین توصیه ما این است که کشاورزان محصولات بهاره را زودتر برداشت کنند تا زمین بهموقع آماده کشت پاییزه شود و مشکلی پیش نیاید.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: امسال با وقوع پدیده اقلیمی النینو، احتمال بارانهای سیلآسا وجود دارد، از این رو توصیه، ما بیمه کردن محصول است.
فیروزنیا گفت: گندم آبی و دیم بر اساس مصوبه برنامه هفتم توسعه، توسط دولت بیمه شده و سهم کشاورز و دولت هر دو به همت دولت پرداخت میشود، اما شرط آن این است که کشت در چارچوب الگوی کشت شهرستان باشد و اطلاعات در سامانه پهنهبندی جهاد کشاورزی ثبت شود تا راستیآزمایی انجام و بیمه برقرار شود، همچنین برای جو و دانههای روغنی، کشاورزان باید به طور شخصی به مراکز بیمه مراجعه و محصول خود را بیمه کنند.
فیروزنیا ادامه داد: کشاورزان بهویژه در غرب استان اصفهان که عمده کشت و کارشان سیبزمینی و چغندرقند است، سعی کنند قبل از شروع بارندگیها برداشت را انجام دهند و زمین را برای کشت محصول جدید پاییزه آماده کنند.
وی گفت: سالهای قبل، کشت پاییزه در این مناطق با تأخیر انجام میشد، اما امسال برای کشت بهموقع پاییزه، برداشت زودتر محصولات بهاره ضروری است؛ در غیر این صورت با شروع بارندگیها آمادهسازی زمین دشوار خواهد شد.
استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است.
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.