با شانزده رقم سیب‌زمینی با مصارف مختلف (چیپس، خلال، نشاسته، سرخ کردن، تازه­­­­­­­­­‌خوری و چندمنظوره) و عملکرد بالا برای شرایط کم‌آبیاری آشنا شوید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به‌منظور انتخاب ارقام برتر سیب­ زمینی از نظر صفات زراعی، بازارپسندی، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه اردبیل و متحمل به تنش کم­ آبی، در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مزرعه ایستگاه تحقیقات سیب­ زمینی کشور مستقر در شهرستان اردبیل پژوهشی انجام و تعداد ۱۶ ژنوتیپ پرمحصول سیب ­زمینی با مصارف مختلف (چیپس، خلال، نشاسته، سرخ کردن، تازه­­­­­­­­­ خوری و چندمنظوره) و با مقادیر مختلف آب آبیاری (تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و دو مقدار کم ­آبیاری با تأمین ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه) مورد مقایسه قرار گرفت.

روش آبیاری به روش قطره­‌ای (تیپ) و طبق برنامه براساس تأمین مقادیر مختلف آب مورد نظر انجام شد.

بیشترین عملکرد غده، وزن غده در بوته و کارائی مصرف آب در هر سه مقادیر مختلف آبیاری مربوط به ژنوتیپ G۱۰۴۳ و ارقام یورواستارچ و جاوید بودند. میزان کاهش عملکرد غده در شرایط کم ­آبیاری با تأمین ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه، ۱۲ درصد و در شرایط کم ­آبیاری با تأمین ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه، ۲۸ درصد مشاهده شد.

درصد ماده خشک غده و کارائی مصرف آب در ارقام متحمل به کم ­آبی در شرایط تنش ملایم (شرایط کم ­آبیاری با تأمین ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه) و شدید (شرایط کم ­آبیاری با تأمین ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه) افزایش نشان داد.

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