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هفت مستند راه یافته به بخش مستند کوتاه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و شیوه نمایش آنها اعلام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برای کیان به کارگردانی و تهیهکنندگی سارا طالبیان، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پنجرهها به کارگردانی حدیث مطوری و مهدی مطوری و تهیهکنندگی مرتضی مطوری، محصول موسسه فرهنگی هنری شادی آوران هنر خوزستان و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان از جمله آثار راه یافته به این بخش است.
تنها میمانیم به کارگردانی سیدمسعود آستانداری و تهیهکنندگی فاطمه سادات احمدی، محصول سازمان هنری رسانهای اوج، روایت میناب به کارگردانی و تهیهکنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، زمین ما به کارگردانی و تهیهکنندگی ریبین بادپر از دیگر آثار راه یافته به بخش مسابقه مستند کوتاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان است.
آثار دیگر راه یافته به این دوره همچنین شامل کوه راستین به کارگردانی و تهیهکنندگی حدیث جان بزرگی، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مشق جنگ به کارگردانی و تهیهکنندگی امیررضا دهقانی است.
مستندهای حاضر در بخش مسابقه جشنواره، سوژههایی ویژه درباره کودکان و نوجوانان دارند.
بر این اساس مقرر شده است آثار در روزهای برگزاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در قالب کارگاه، با حضور خانوادههای این گروه سنی و عوامل هر مستند به نمایش گذاشته شود.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.