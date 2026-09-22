هفت مستند راه یافته به بخش مستند کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و شیوه نمایش آنها اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برای کیان به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سارا طالبیان، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پنجره‌ها به کارگردانی حدیث مطوری و مهدی مطوری و تهیه‌کنندگی مرتضی مطوری، محصول موسسه فرهنگی هنری شادی آوران هنر خوزستان و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان از جمله آثار راه یافته به این بخش است.

تنها می‌مانیم به کارگردانی سیدمسعود آستانداری و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات احمدی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، روایت میناب به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، زمین ما به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ریبین بادپر از دیگر آثار راه یافته به بخش مسابقه مستند کوتاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان است.

آثار دیگر راه یافته به این دوره همچنین شامل کوه راستین به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حدیث جان بزرگی، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مشق جنگ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیررضا دهقانی است.

مستند‌های حاضر در بخش مسابقه جشنواره، سوژه‌هایی ویژه درباره کودکان و نوجوانان دارند.

بر این اساس مقرر شده است آثار در روز‌های برگزاری سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در قالب کارگاه، با حضور خانواده‌های این گروه سنی و عوامل هر مستند به نمایش گذاشته شود.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.