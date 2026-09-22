مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از روند مثبت و بالای جذب اعتبارات استانی و ملی استان خبر داد و اعلام کرد: ۹۹.۵ درصد از اعتبارات استان تا کنون جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی بیان کرد: میزان جذب اعتبارات در مجموع تا این لحظه به رقم ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی در اظهارات خود در خصوص جزییات تخصیص و جذب اعتبارات اشاره کرد که از مجموع اعتبارات مورد نظر، مبلغ پنج هزار و ۱۴ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات استانی و مبلغی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان متعلق به اعتبارات ملی بوده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، انتظار می‌رود تا پیش از ساعت ۱۲ فردا، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به روند جذب اعتبارات اضافه شود که این موضوع نشان از نزدیکی رسیدن به سقف کامل اعتبارات استانی و ملی استان دارد.