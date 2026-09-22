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رئیس قوه قضائیه گفت: در امر مبارزه با فساد، مجری مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعهپراکنیهای ذینفعان در فساد نهراسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هماندیشی حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برگزار شد.
ضرورت پرهیز از سخنسرایی و حرکت به سمت اقدام عملیاتی
رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به تجربیات ۴۸ ساله انقلاب در مبارزه با فساد گفت: تجارب جهانی نیز پیش روی ماست؛ فلذا دیگر جای آزمون و خطا و فرصتسوزی نیست و باید همه نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و ریشههای آن تجهیز کنیم.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه ضرورت رسیدن به شناخت درست و همهجانبه از فساد افزود: در این جمع، هر یک از نخبگان اولویتها و روشهایی را ارائه کردند که در زمینه یکدیگر نبودند؛ بنابراین ضروری است کارگروهی تشکیل دهید و اولویتهای مبارزه با فساد را تعیین کنید. این روشها باید قابلیت اجرایی داشته باشند و صرفاً به درد مکتوب کردن نخورند.
اشاره به گلوگاههای فساد
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشهها و گلوگاههای فساد که قوه قضائیه در بیش از ۵ سال اخیر برای انسداد آنها ورود کرده است، اشاره کرد و گفت: حوزه «زمین» یکی از گلوگاههای فساد بود؛ از تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و سواحل تا تغییر کاربریها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی. ما برای انسداد این گلوگاه فسادزا ورود مجدانه داشتهایم.
تأکید بر نظمبخشی به حوزه ارزی
رئیس قوه قضائیه به موضوع ارزهای صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مناشی فساد، موضوع ارزهای حاصل از صادرات است. ما بر این مقوله متمرکز شدهایم؛ اعم از تراستیها و غیرتراستیها. باید به حوزه ارزی کشور نظم و انضباط بخشیم. در این زمینه، یک دستگاه مدعی است که دستگاه دیگر ۲۳ میلیارد یورو به او بدهکار است و آن دستگاه منکر چنین بدهیای است؛ باید مشخص شود این بیانضباطی که میتواند فسادزا باشد، چرا و چگونه ایجاد شده است.
ارزش مبارزه با فساد برای بیتالمال
محسنی اژه ای با اشاره به انتفاع مبارزه با فساد برای بیتالمال افزود: ما چند سال است در طلب ۶ الی ۷ میلیارد دلار از اموال مسدود شده خود هستیم و هنوز یک دلار از آن پول به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک فقره از مبارزه با فساد، ۸ میلیارد دلار تعیین تکلیف شد و وجوه معتنابهی به بیتالمال مسترد گردید. مقصود از طرح این موضوع، بیثمر بودن پیگیریهای دولتها برای استرداد اموال مسدود شده نیست؛ بحث بر سر اهمیت و ارزش زایدالوصف مبارزه با فساد است.
تمرکز بر شرکتهای دولتی
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از گلوگاههای فساد، مبحث شرکتهای دولتی است؛ شرکتهایی که بودجه آنها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از ۳۰۰ شرکت میرسد. باید مشخص شود خروجی این شرکتها چیست، کدام سودده و کدام زیانده هستند، درآمدها و هزینههایشان کدام است و دریافتیهای مدیرانشان چگونه است.
نقش سه بال حاکمیت، مردم و بخش خصوصی
رئیس قوه قضائیه در ادامه به آسیبشناسی مبارزه با فساد در کشور پرداخت و افزود: در بحث مبارزه با فساد، هر سه بال حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باید با همه توان به میدان بیایند. بعضاً ما در قوه قضائیه مسیری را باز میکنیم و سایر بخشها نیز ملحق میشوند؛ لکن به تدریج مساعدتها تقلیل پیدا میکند. قطعاً نباید اینگونه باشد و ضروری است مسیر مبارزه با فساد تا انتها طی شود.
تأکید بر قاطعیت مجریان مبارزه با فساد
محسنی اژه ای با تأکید بر نقش مجریان مبارزه با فساد گفت: مجری مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعهپراکنیهای ذینفعان در فساد نهراسد.
دستور به مسئولان قضایی
رئیس قوه قضائیه در این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادستان تهران دستور داد تا با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.