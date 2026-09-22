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مدیر جهاد کشاورزی قائمشهرگفت: ۲۱۰ واحد سورتینگ مرکبات در قائمشهرفعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر گفت: ۲۱۰ واحد سورتینگ مرکبات این شهرستان با برخورداری از ظرفیت اسمی یک هزار تن در سال، نقش مهمی در آمادهسازی محصول مرکبات پس از تولید برای عرضه به بازار، مراکز توزیع و مصرف دارند.
معصومه صفری اوریمی افزود: فرآیند سورتینگ محصولات باغی، شامل جداسازی، درجهبندی و بستهبندی مرکبات بر اساس کیفیت، اندازه و ویژگیهای محصول است که میتواند در افزایش قابلیت عرضه محصول و حفظ کیفیت آن در زمان نگهداری و جابهجایی مؤثر باشد.
مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر با اشاره به ظرفیت بالای باغداری در این شهرستان اظهار داست: قائم شهر دارای ۱۶ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ مرکبات است که از این میزان، ۱۴ هزار و ۷۰۰ هکتار به باغهای پرتقال و سه هزار هکتار به باغهای نارنگی اختصاص دارد.
وی، کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ماندگاری محصول، تفکیک محصولات بر اساس کیفیت و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات باغداران از مزیتهای واحدهای سورتینگ است.
معصومه صفری اوریمی با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی اظهار داشت: تکمیل زنجیره ارزش مرکبات از مرحله تولید در باغ تا سورت، بستهبندی، نگهداری و عرضه، یکی از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی قائمشهر است و استفاده مطلوب از این ظرفیت میتواند به رونق اقتصادی بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان کمک کند.