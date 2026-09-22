به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم‌الهی با اشاره به ضرورت رسیدگی جدی به معیشت شهروندان اظهار کرد: تمام دستگاه‌های مسئول باید با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توان موجود، در مسیر رفاه و آسایش عمومی جامعه گام بردارند و موانع دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری را برطرف کنند.

وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: مقرر شده است شهرداری دزفول با همکاری بخش خصوصی، در نقاط مختلف شهر مراکزی را برای عرضه مایحتاج عمومی دایر کند تا اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه، بدون واسطه و با کمترین فاصله قیمتی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول با تأکید بر استمرار نظارت‌های قضایی تصریح کرد: دادسرا نقش نظارتی خود را در این زمینه با جدیت ایفا می‌کند و پیگیری اجرای مصوبات این نشست تا حصول نتیجه نهایی و ملموس شدن اثرات آن در سفره مردم ادامه خواهد داشت.

در این نشست نمایندگان شهرداری، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف دزفول به همراه نماینده صنف میوه و تره‌بار، راهکارهای حذف دلالان و نظارت بر بازار مصرف را بررسی کردند.