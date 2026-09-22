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استاندار مازندران، هفته دفاع مقدس را یادآور حماسه ملت ایران در صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، ۳۱ شهریور را یادآور حماسه ملت ایران در صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و تجلی ایمان، ایثار و مقاومت دانست.
وی در این پیام افزود: ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر تجربه و اقتدار دوران دفاع مقدس، در مواجهه با جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز با انسجام و تحت فرماندهی معظم کل قوا، از امنیت و حاکمیت کشور دفاع کردند.
استاندار مازندران با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس گفت: مردم مازندران با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده و حماسهآفرینیهای لشکر ۲۵ کربلا، سهمی ماندگار در این نبرد داشتند و فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان الگویی برای نسلهای متمادی بر جای گذاشتند.
یونسی رستمی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و ادای احترام به ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و هفته دفاع مقدس را به ملت ایران تبریک گفت.