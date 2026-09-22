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مدیرعامل پالایشگاه اصفهان از پیشبرد طرحهای راهبردی پالایشگاه اصفهان با ظرفیت پالایشی ۴۳۰ هزار بشکه در روز، با هدف مدیریت ناترازی انرژی و ارتقای کیفی فرآوردهها خبر داد و گفت: راهاندازی واحد آرافسیسی، روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین و ۲ میلیون لیتر نفتگاز استاندارد به سبد سوخت کشور میافزاید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا باقریدیزج امروز (سهشنبه، ۳۱ شهریور) در نشست خبری با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان در میان پالایشگاههای با خوراک نفت خام رتبه سوم در تولید بنزین کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: میانگین تولید روزانه بنزین پالایشگاه اصفهان ۱۲ میلیون لیتر است و این مجموعه با ظرفیت روزانه ۴۳۰ هزار بشکه در روز سهم حدود ۲۵ درصدی در تولید سوخت کشور دارد و همه بنزین این پالایشگاه با استاندارد یورو۴ تولید میشود.
وی با تبیین راهبردهای جدید این مجموعه در حوزه مدیریت منابع و اجرای طرحهای توسعهای، بیان کرد: عملیات اجرایی طرحهای راهبردی با هدف رفع ناترازی انرژی و ارتقای کیفی سوخت در پالایشگاه اصفهان در حال اجراست تا با بهرهگیری از منابع داخلی و توان سهامداران، زمانبندی اجرای طرحهای زیرساختی کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با تشریح رویکرد اجرایی پالایشگاه اصفهان برای تحقق طرحهای توسعهای، با اشاره به تغییر ماهیت پالایشگاهها پس از خصوصیسازی، تصریح کرد: با اینکه طبق قانون، مسئولیت مستقیم اجرای برخی طرحهای تکلیفی به عهده شرکتهای خصوصی نیست، اما این مجتمع پالایشگاهی با هدف ایفای نقش در تأمین امنیت انرژی کشور و ارتقای کیفیت سوخت، با بهرهگیری از منابع داخلی و آورده سهامداران، مدیریت طرحها را بهسمتی هدایت کرده است که سریعترین بازدهی و نتیجهبخشی را برای جامعه و صنعت داشته باشد.
افزایش تولید در کنار استانداردهای محیط زیستی
باقریدیزج با اشاره به سختیهای مسیر ارتقای کیفیت فرآوردهها افزود: این مجموعه هماکنون با اولویتبندی نیازهای عملیاتی، احداث واحدهای تولید بخار، آب و گاز را همزمان با واحدهای اصلی در دستور کار قرار داده است تا ضمن ایجاد زیرساختهای پایدار، شاخصهای محیط زیستی نیز مطابق استانداردهای روز ارتقا یابند.
وی یکی از محورهای کلیدی برنامههای توسعهای را ارتقای کیفی نفتگاز تولیدی دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد از ظرفیت مصرف گاز کشور در بخش نیروگاهی و صنایع به کار گرفته میشود، پالایشگاه اصفهان با جدیت به دنبال تولید نفتگاز با استاندارد است تا این فرآورده جایگزین گاز طبیعی در صنایع شود. این اقدام افزونبر اصلاح سبد سوخت کشور، با آزادسازی گاز در شبکه، نقشی تعیینکننده در رفع ناترازی گاز در فصلهای سرد سال و جلوگیری از محدودیتهای مصارف خانگی و تجاری ایفا خواهد کرد.
افزایش ۸ میلیون لیتری تولید بنزین با راهاندازی واحد آرافسیسی
مدیرعامل پالایشگاه اصفهان درباره طرحهای حوزه بنزین نیز گفت: با تکیه بر مهندسی فرایند و بهرهگیری از توان داخلی، مدتزمان اجرای طرحهای کیفیسازی بنزین ازجمله واحد آرافسیسی بنزین از چهار سال به دو سال کاهش یافته است. این طرح اکنون با پیشرفت ۲۸ درصدی طبق زمانبندی ادامه دارد و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۸ وارد چرخه تولید شود.
باقریدیزج ادامه داد: با تکمیل طرح آرافسیسی، روزانه ۸ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین و ۲ میلیون لیتر در روز به تولید نفتگاز باکیفیت و استاندارد کشور افزوده خواهد شد که گامی مهم در زمینه تأمین پایدار سوخت کشور و رفع ناترازیهاست.
پیشرفت ۷۷ درصدی طرح RHU
وی با اشاره به وضع طرحهای توسعهای، از پیشرفت ۷۷ درصدی طرح RHU خبر داد و افزود: با برنامهریزیهای انجامشده، این طرح تا سال ۱۴۰۶ آماده بهرهبرداری خواهد بود که دستاورد اصلی آن تولید فرآوردههای با استاندارد بالا و کاهش آثار محیط زیستی است.
مدیرعامل پالایشگاه اصفهان تصریح کرد: در حوزه مدیریت منابع آبی نیز ۴۰ درصد آب مصرفی پالایشگاه از محل تصفیه پساب شهری تأمین میشود که با تکمیل برنامههای در حال اجرا، این پالایشگاه بهزودی به خودکفایی کامل در تأمین آب موردنیاز دست مییابد.
باقریدیزج با اشاره به پیشرفت مطلوب طرحهای آزمایشگاهی و مهندسی در حال اجرا، یادآور شد: شرکت پالایش نفت اصفهان با مدیریت هوشمندانه منابع، همه تلاش خود را به کار گرفته است تا این طرحها در زمان مقرر وارد چرخه تولید شده و ضمن صیانت از سرمایههای سهامداران، آثار مثبت آن در سبد سوخت و استانداردهای کیفی کشور نمایان شود.