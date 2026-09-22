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کشاورزی یکی از ظرفیتهای مهم توسعه استان کردستان است, حوزهای که با حمایتهای دولت میتواند نقش تاثیرگذاری در رونق اقتصادی استان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به کسب رتبه برتر کردستان در تامین کود شیمیایی در کشور گفت: پارسال۹۶ درصد از کل انواع کود شیمیایی در استان تامین و در بین بهره برداران و کشاورزان توزیع شد.
کرمی اظهار داشت: امسال نیز کود مورد نیاز کشاورزان در استان تامین شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عنوان کرد: در شهریورماه امسال ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یارانه کود فسفاته و پتاسیم کشاورزان تعلق گرفته و در مهرماه جاری پرداخت خواهد شد.
کل اراضی کشاورزی استان، شامل زراعی و باغی، حدود یکمیلیون و ۲۱۷ هزار هکتار است که از این میزان ۸۸ درصد دیم و ۱۲ درصد آبی است.
از این میزان اراضی، سالانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع محصول برداشت میشود.