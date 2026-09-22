به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به کسب رتبه برتر کردستان در تامین کود شیمیایی در کشور گفت: پارسال۹۶ درصد از کل انواع کود شیمیایی در استان تامین و در بین بهره برداران و کشاورزان توزیع شد.

کرمی اظهار داشت: امسال نیز کود مورد نیاز کشاورزان در استان تامین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عنوان کرد: در شهریورماه امسال ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یارانه کود فسفاته و پتاسیم کشاورزان تعلق گرفته و در مهرماه جاری پرداخت خواهد شد.

کل اراضی کشاورزی استان، شامل زراعی و باغی، حدود یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار است که از این میزان ۸۸ درصد دیم و ۱۲ درصد آبی است.

از این میزان اراضی، سالانه حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع محصول برداشت می‌شود.