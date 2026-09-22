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شبکه مستند همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، با پخش مجموعهای از مستندهای اجتماعی، آموزشی، تولیدی و برنامههای تخصصی به روایت تجربههای معلمان و دانش آموزان و رشادتهای شهدای دفاع مقدس میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز سال تحصیلی، مجموعهای از مستندهای موضوعی، به روایت تجربههای معلمان و دانشآموزان و تلاشهای آنان در مسیر آموزش و تربیت میپردازد.
«غوغای بیهیاهو» در سه قسمت، از امروز تا ۲ مهر ساعت ۱۷:۳۰ پخش میشود. این مجموعه با سفر به مدارس مناطق محروم و روستاهایی که با وجود مشکلات و تعداد اندک دانشآموز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، تلاش و فداکاری معلمان و امید و پشتکار دانشآموزان برای رسیدن به آرزوهایشان را روایت میکند.
مستند «پیشقراول تعلیمات» نیز سوم مهر ساعت ۱۷، به روایت زندگی حاجآقای اسلامی، مؤسس جامعه تعلیمات اسلامی، اختصاص دارد.
«یک قایق روی دریا» چهارشنبه اول مهر ساعت ۱۹:۲۰، داستان یک معلم جوان در روستای چشمه قاسم، از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ را روایت میکند.
همچنین مستند «مهمان» امروز ساعت ۱۷، به معرفی الهام مرادی، آموزگار حقالتدریسی دبستان شهید سالاری اسلامقلعه در استان خراسان رضوی و تلاشهای او در مسیر آموزش دانشآموزان میپردازد.
مستند «پشتیبان» نیز در سه قسمت از اول تا سوم مهر ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود و زندگی و فعالیتهای فرهنگی علیاصغر بمانی، معلم پرورشی بازنشسته، را روایت میکند.
شبکه مستند همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس، مجموعهای از مستندها و برنامههای مرتبط با این مناسبت را در جدول پخش خود قرار داده است، آثاری که با رویکردهای مختلف، بخشی از تاریخ، حماسه و فرهنگ دفاع مقدس را روایت میکنند.
«غیر رسمی» یکی از این مستندهاست که به روایت دیدارهای غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب با فعالان فرهنگی، هنری، علمی و دیگر اقشار جامعه میپردازد. این مستند پنجشنبه دوم مهر ساعت ۱۹ پخش می شود.
«اروند تو را میشناسد» امروز ساعت ۲۱ پخش میشود. این مستند پرترهای از شهید محمدحسن طوسی، فرمانده اطلاعات لشکر ویژه ۲۵ کربلا، است و به زندگی و خدمات این شهید در دوران دفاع مقدس میپردازد.
مستند «ستارههای خرمشهر» نیز در سه قسمت از اول تا سوم مهر هر شب ساعت ۲۱ پخش خواهد شد. این مجموعه در هر قسمت به معرفی یکی از شهدای دفاع مقدس و روایت زندگی و رشادتهای آنان اختصاص دارد.
همچنین برنامه «نردبان» با هفت قسمت ویژه دفاع مقدس، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر ساعت ۱۵ پخش می شود. این برنامه در فصل جدید با تمرکز بیشتر بر سینمای مستند، بخشهایی همچون نقد و تحلیل آثار مستند، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند، معرفی مستندسازان و بستههای آموزشی «کارگاه تجربه» را دنبال میکند و در کنار آن، آثار ارسالی در حوزه فیلم و عکس را نیز به نمایش میگذارد.