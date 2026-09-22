به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در سومین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی از ساعت ۱۲:۰۰ امروز سه شنبه ۳۱ شهریورماه برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان رفت. شاگردان نناد کلاییچ نیمه اول را با نتیجه ۱۴ بر ۱۳ به پایان بردند. در نیمه دوم و در حالیکه در دقیقه آخر با نتیجه ۲۶ بر ۲۵ جلو بودند با اعلام پنالتی از سوی داور، در ثانیه آخر بازی را با تساوی ۲۶ بر ۲۶ به پایان بردند.

تیم ملی هندبال ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کویت، بحرین، کره‌جنوبی و قزاقستان هم‌گروه است و در دیدار آخر خود از این مرحله، چهارشنبه اول مهر از ساعت ۷ صبح به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحی‌زاده، امید عنایتی‌جو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح‌الله عادل‌خانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری اسامی ملی‌پوشان ایران در این مسابقات هستند.

کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ به عنوان سرمربی، حمید صادق‌شاه‌نشین مربی، فرید علیمرادی مربی دروازه‌بان‌ها، محسن طاهری مشاور فنی و آنالیزور، ایرج رضایی سرپرست و علی بخشی ماسور تشکیل می‌دهند.

تیم ایران در این مرحله نتایج زیر را برابر تیم‌های هم گروه خود کسب کرده است:

کویت ۲۶ - ایران ۲۴

ایران ۲۰ - بحرین ۳۴

ایران ۲۶ - ۲۶ کره‌جنوبی