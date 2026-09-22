کاروان جهادی «هم‌کلاسی» به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب با هدف گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و پشتیبانی از دانش‌آموزان نیازمند، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی وارد استان مرکزی و شهر اراک شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بهنام غریبی مسئول گروه جهادی دانش‌آموزان شهید، با بیان اینکه این کاروان پس از گذر از چند استان به استان مرکزی و اراک رسیده است، گفت: کاروان «هم‌کلاسی» با هدف گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و پشتیبانی از دانش‌آموزان نیازمند، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی وارد استان شد.

وی با اشاره به اینکه مردم در یک شب حضور این کاروان در اراک، کمک‌های خود را به دانش‌آموزان میناب و اراک هدیه می‌دهند، افزود: این کاروان حرکتی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به کاهش محرومیت تحصیلی است که با نام شهدای میناب متبرک شده است.

غریبی تقویت روحیه همدلی را از دیگر اهداف این کاروان دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج هزار قلم کالای تحصیلی در قالب این کاروان برای دانش‌آموزان استان مرکزی و میناب جمع‌آوری شود.

در این برنامه، کودکان اراکی به بسته‌بندی وسایل مدرسه برای دانش‌آموزان نیازمند پرداختند.