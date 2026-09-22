قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در سفر استانی به هرمزگان با تشریح مأموریت‌های بنیاد در حوزه «شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی»، «جذب و نگهداشت» و «تکریم و الگوسازی» گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات رویکردی بنیاد، حرکت از شناسایی خوداظهارانه به سمت شناسایی فعال استعداد‌های برتر و نخبگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه هرمزگان از استان‌های مهم و اثرگذار کشور است، گفت: این نشست فرصتی است تا مسائل و دغدغه‌های جامعه دانشگاهی استان بدون واسطه شنیده شود و موضوعات مرتبط با بنیاد ملی نخبگان و سایر مجموعه‌های علمی و فناوری، به‌صورت جدی پیگیری شود.

حرکت به سمت شناسایی فعال استعداد‌های برتر و نخبگان؛ رویکرد جدید بنیاد

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تشریح مأموریت‌های بنیاد در حوزه «شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی»، «جذب و نگهداشت» و «تکریم و الگوسازی»، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات رویکردی بنیاد، حرکت از شناسایی خوداظهارانه به سمت شناسایی فعال استعداد‌های برتر و نخبگان است.

خدایگان افزود: بسیاری از نخبگان واقعی کشور برای معرفی خود به بنیاد مراجعه نمی‌کنند و حتی گاهی خودشان نیز از ظرفیت نخبگانی‌شان آگاه نیستند. به همین دلیل، سامانه یکپارچه و هوشمند در بنیاد در حال طراحی است تا با استفاده از داده‌های دستگاه‌های مختلف و فناوری هوشمند، امکان شناسایی فعال استعداد‌های برتر را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به طرح شهاب گفت: در این طرح، استعداد دانش‌آموزان در هشت حوزه استعدادی شناسایی می‌شود و تلاش داریم در ادامه، برنامه‌های توانمندسازی این افراد، به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار و مناطق روستایی، توسعه یابد.

نخبه؛ قهرمان میدان حل مسئله

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به طرح‌های شهید وزوایی و شهید احمدی روشن، هدف اصلی این برنامه‌ها را شناسایی و توانمندسازی دانشجویان برای حل مسئله دانست و گفت: در بنیاد معتقدیم «نخبه، قهرمان میدان حل مسئله است».

وی تأکید کرد: نظام مسائل هر استان باید از خود آن استان استخراج شود. نمی‌توان از استانی دیگر مسائل محلی استان دیگر را احصا و حل کرد؛ چراکه هر استان مسائل و ظرفیت‌های خاص خود را دارد و متخصصان همان استان باید در فرآیند مسئله شناسی و حل آنها نقش‌آفرینی کنند.

خدایگان افزود: در طرح شهید احمدی روشن، مسائل از استان‌ها دریافت می‌شود، اساتید برای حل آنها پیشنهاد ارائه می‌کنند و در مرحله بعد دانشجویان در گروه‌های مسئله‌محور قرار می‌گیرند. از دانشگاه‌های هرمزگان نیز انتظار داریم در شناسایی و ارائه مسائل اولویت‌دار استان مشارکت جدی داشته باشند.

حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان دکتری

وی با اشاره به طرح‌های «آموزش‌یار» و «پژوهش‌یار» گفت: در سال گذشته حمایت مالی از دانشجویان برتر دکتری برگزیده این دو طرح با اعطای ماهانه ۲۰ میلیون تومان، انجام شده است.

خدایگان همچنین طرح «دانا» را از برنامه‌های ویژه بنیاد برای دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عنوان کرد و افزود: نسخه جدیدی از این طرح با توسعه حمایت‌ها در حوزه درمان نیز در حال آماده‌سازی است.

وی درباره طرح شهید صیاد شیرازی نیز گفت: این طرح از برنامه‌های پرطرفدار بنیاد برای پروژه جایگزینی خدمت نخبگان است که ظرفیت آن در سال جاری به دلیل شرایط موجود از طریق فراخوان‌های فصلی برگزار می‌شود، فراخوان فصل پاییز از اول مهر آغاز می‌شود.

سه برنامه جذب استعداد‌های برتر و دانش‌آموختگان برتر

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به طرح جذب دانش‌آموختگان برتر به‌عنوان عضو هیئت علمی گفت: تاکنون حدود ۱۲۰۰ دانش آموخته برتر دکتری از طریق این طرح برگزیده و با ضریب حدود ۹۵ درصد در دانشگاه‌های معتبر کشور جذب شده‌اند.

وی افزود: بنیاد از طریق این طرح می‌تواند دانش‌آموختگان برتر برگزیده را خارج از فراخوان‌های عمومی به دانشگاه‌های متقاضی معرفی کند. دانشگاه‌های استان هرمزگان نیز می‌توانند نیاز‌های خود را در این زمینه به بنیاد اعلام کنند.

خدایگان همچنین از توسعه برنامه جذب نخبگان در بخش خصوصی خبر داد و گفت: سومین فراخوان جذب استعداد‌های برتر با ظرفیت‌های جذب اعلامی از سوی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در فصل پاییز برگزار خواهد شد.

در خصوص فراخوان چهارم جذب استعداد‌های برتر در دستگاه‌های اجرایی هم ۱۴۰۰ کد شغل کلیدی توسط سازمان اداری استخدامی احصا شده و در مرحله تامین اعتبار قرار دارد که به محض اعلام رسمی به بنیاد، فراخوان چهارم برگزار خواهد شد.

حمایت از استادان جوان و مسکن نخبگان

وی با اشاره به طرح حمایت از استادان جوان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳۱ نفر در این طرح برگزیده شدند و افراد منتخب علاوه بر حمایت مالی، در طرح مسکن نخبگان نیز در اولویت قرار دارند.

خدایگان گفت: تاکنون حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد یا زمین برای نخبگان تخصیص یافته و حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد یا زمین نیز در فرآیند تخصیص قرار دارد.

همچنین تسهیلات خرید و ودیعه مسکن، هدیه ازدواج و فرزندآوری از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای جامعه نخبگانی است.

ظرفیت ۵۰۰ نفری نخبگان تحت حمایت در هرمزگان

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ نخبه و مستعد در هرمزگان تحت حمایت بنیاد قرار دارند که با توجه به ظرفیت علمی و جمعیتی استان، این عدد می‌تواند افزایش یابد.

وی افزود: هرمزگان حدود چهار درصد مساحت کشور را در اختیار دارد، نهمین استان پهناور کشور است، ۱۳ شهرستان و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و بیش از ۶۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل هستند.

خدایگان با اشاره به حضور نخبگان هرمزگانی در طرح‌هایی همچون شهید احمدی روشن، شهید وزوایی، شهید صیاد شیرازی و طرح جهت، اظهار کرد: در حوزه مسکن نیز امسال برای حدود ۱۰۰ نخبه استان تخصیص زمین در نظر گرفته شد.

حل مسائل هرمزگان با مشارکت دانشگاه‌ها

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان گفت: تأمین انرژی پایدار برای صنایع و پالایشگاه‌ها، آلودگی دریا، کمبود آب شرب و اقتصاد دریامحور از جمله مسائل و موضوعات مهم هرمزگان است که ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان می‌تواند در حل آنها به کار گرفته شود.

خدایگان در پایان با تأکید بر اینکه تمامی دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در نشست ثبت و رسیدگی خواهد شد، گفت: موضوعات مرتبط با بنیاد ملی نخبگان به‌صورت مستقیم توسط بنیاد پیگیری و موارد مرتبط با سایر بخش‌ها مانند بنیاد علم، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان انتقال خواهد یافت تا ظرفیت نخبگانی هرمزگان بیش از گذشته در مسیر حل مسائل استان و کشور به کار گرفته شود.