پخش زنده
امروز: -
طرح رفع نقطه مستعد حادثه در تقاطع غیرهمسطح کاروانسرا سنگی محور قم – جعفرآباد با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش مسیر دسترسی و رفع خطرات موجود در این محدوده عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان جعفرآباد از اجرای طرح اصلاح رمپ و لوپهای تقاطع غیرهمسطح کاروانسرا سنگی در بزرگراه قم – جعفرآباد خبر داد.
مسعود زوارزاده با اشاره به اهمیت محورهای ارتباطی شهرستان جعفرآباد در جابهجایی کالا و دسترسی به روستاها گفت: به دلیل تکمیل نشدن مراحل اجرایی تقاطع کاروانسرا سنگی، کاربران جادهای محور قدیم برای بازگشت به بزرگراه ناچار به استفاده از مسیرهای ناایمن بودند که خطرات و حوادثی را به دنبال داشت.
وی افزود: پس از انجام مطالعات لازم، اصلاح رمپ و لوپهای این تقاطع با هدف فراهم کردن دسترسی ایمن کاربران در دستور کار قرار گرفت.
زوارزاده با بیان اینکه این طرح به صورت امانی در حال اجراست، گفت: در این عملیات پس از زیرسازی رمپ و لوپها، ۱۲ شاخه لوله بتنی با قطر یک و نیم متر برای احداث آبرو نصب و بیش از ۲۵۰ مترمکعب بارریزی انجام شده است.
وی طول رمپ احداثی را ۳۰۰ متر اعلام کرد و افزود: با بهرهبرداری از این رمپ، ضمن کاهش حوادث احتمالی، مسیر دور زدن و ورود به محور اصلی حدود ۴ کیلومتر کاهش مییابد که موجب صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش اتلاف وقت کاربران جادهای خواهد شد.
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان جعفرآباد ادامه داد: پس از تکمیل عملیات لولهگذاری و زیرسازی، روکش آسفالت مسیر اجرا خواهد شد و هزینه اجرای آسفالت از محل طرح جامع احداث بزرگراه جعفرآباد تأمین میشود.
وی گفت: اجرای این طرح از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان مهرماه امسال تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
زوارزاده در پایان از رانندگان و کاربران جادهای خواست با توجه به اجرای عملیات عمرانی در این محدوده، ضمن رعایت مقررات ترافیکی و سرعت مطمئنه، با عوامل اجرایی طرح همکاری کنند.