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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان از اول مهر تا پایان سال جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و پنجشنبهها نیز کارکنان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان امروز ظهر در جمع خبرنگاران در محل استانداری اظهار کرد: ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان از اول مهر تا پایان سال جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت هشت تا ۱۳ تعیین شده و پنجشنبهها نیز کارکنان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
حمید کشکولی؛ افزود: این تصمیم بر اساس بخشنامه شماره ۴۴۲۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز و در عین حال تداوم خدمترسانی به مردم اتخاذ شده است.
وی افزود: ساعات اعلام شده برای همه دستگاههای اجرایی استان با رعایت مفاد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد و مابقی ساعات موظفی کارکنان نیز با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدماترسان آموزشی، بهداشتی و سایر واحدهایی که به صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه میکنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق مصوبات و ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.
کشکولی گفت: بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی نیز بر اساس الزامات مربوط به تداوم خدمات فعالیت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از این بخشنامه نیز منوط به نظر مراجع تصمیمگیر ذیربط است.
معاون استاندار لرستان درباره ساعت کاری بانکها نیز اظهار کرد: ساعات اعلامشده برای کارکنان بانکها به عنوان ساعات موظفی ارائه خدمت محسوب میشود و کارکنان بانکها موظف هستند دستکم ۱۵ دقیقه پیش از آغاز و ۱۵ دقیقه پس از پایان ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند.
کشکولی با اشاره به مفاد بخشنامه در حمایت از خانواده گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند در تعامل با یکدیگر با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین شاغل که هر دو در دستگاههای اجرایی فعالیت دارند و دارای فرزند دانشآموز در مقاطع پیشدبستانی و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند، موافقت کنند.
وی افزود: زنان سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی به استثنای بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند همزمان با آغاز ساعت کاری، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت پیش از پایان کار نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند.
کشکولی ادامه داد: خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمانهای دولتی توسط کارکنان ممنوع خواهد بود.
وی گفت: اجرای این موارد با هدف کاهش مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق و گاز کشور انجام میشود.
کشکولی اظهار کرد: در مدت اجرای این بخشنامه، بهرهمندی کارکنان مشمول از مزایای کاهش ساعات کاری پیشبینیشده در قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب سال ۱۳۹۵ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ بلامانع است.