به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اتاق اصناف استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای شبکه خاوران گفت: در مجموعه استان اجماع کامل برای امنیت بازار در بحث نظارت، تأمین و توزیع کالا‌های مربوط به مدرسه صورت گرفته و نظارت‌ها در شهریور افزایش یافته است.

جعفر پورمقدم افزود: در حوزه نرخ‌ها، مردم از گرانی‌ها گلایه دارند، اما هزینه تولید و توزیع در کشور بالا رفته ولی با این وجود سعی شده کمترین سود در نظر گرفته شود.

وی گفت: نمایشگاه پاییزه با محوریت نوشت‌افزار و مدرسه از ۲۶ مرداد در کنار فرهنگسرای بیرجند برپاشده و تا ۲ مهر ادامه دارد.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی افزود: تا ۵ مهر طرح نظارتی ویژه در حال اجراست و مردم اگر مشکلی در تأمین کالا یا گران‌فروشی داشتند آن را از طریق شماره ۱۲۴ یا اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در میان بگذارند.

عباس‌زاده نایب‌رئیس اتحادیه نوشت‌افزار شهرستان بیرجند نیزگفت: افزایش قیمت‌ها سراسری است و اختلاف قیمت‌ها نیز به دلیل اختلاف قیمت خرید اصناف از مبادی خرید است.

جمالی رئیس اتحادیه خیاطان شهرستان بیرجند نیز با حضور در برنامه گفت: ۵۰ تولیدی لباس در بیرجند برای فرم مدرسه معرفی شد و امسال افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه تا ۴۰۰ درصد و افزایش ۲۰۰ درصدی پارچه را شاهد بودیم، اما با این وجود جلسات مختلفی برگزار شد تا نرخ لباس فرم مدرسه در استان کمتر از سایر استان‌ها باشد.

وی افزود: در فرم دخترانه قیمت‌ها از ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است و در فرم پسرانه ابتدایی از ۸۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه خیاطان شهرستان بیرجند همچنین گفت: در دوره متوسطه دخترانه از ۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱ میلیون و ۷۰۰ و در دوره متوسطه پسرانه پیراهن از ۷۶۰ تا ۸۸۰ هزار تومان و شلوار از ۸۱۰ تا ۹۹۰ هزار تومان است و اینها نرخ معیار ما برای تولیدی است و تغییر پارچه و مدل باید به اطلاع اولیا و تأیید آنان برسد.

جمالی افزود: چند مورد شکایت والدین در این خصوص داشتیم که با پیگیری‌ها، به این موارد رسیدگی شد و از مردم می‌خواهیم اگر تخلفی مشاهده شد، موارد را به اتحادیه اطلاع دهند.