مؤسسه خیریه مهرآفرین مهریز، ویژه حمایت از دانش‌آموزان یتیم و بی‌بضاعت، امسال نیز با همراهی خیران شهرستان، بیش از هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این بسته‌ها به یاد شهدای دانش‌آموز میناب و در قالب شش گروه ۱۶۸ تایی برای مقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدایی اول، ابتدایی دوم، متوسطه اول و متوسطه دوم تهیه شده است که مجموع آن بیش از هزار و هشت بسته را شامل می‌شود.

ارزش متوسط هر بسته لوازم‌التحریر حدود یک میلیون تومان اعلام شده و هزینه تهیه تمامی این بسته‌ها از سوی خیران شهرستان مهریز تأمین شده است.

بر اساس اعلام مؤسسه مهرآفرین، توزیع بسته‌ها با همکاری رابطان مدارس، شامل مدیران و معاونان مدارس، و بر اساس فهرست دانش‌آموزان نیازمند انجام می‌شود تا بسته‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی به دست دانش‌آموزان برسد.

همچنین با هماهنگی فرمانداری مهریز و با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، اطلاعات مربوط به اقدامات سایر مؤسسات و مجموعه‌های خیریه در این زمینه نیز تجمیع می‌شود تا هیچ دانش‌آموز نیازمندی بدون لوازم‌التحریر وارد مدرسه نشود.

مؤسسه مهرآفرین ابراز امیدواری کرده است به برکت خون شهدای دانش‌آموز میناب، سال تحصیلی پیش‌رو برای دانش‌آموزان شهرستان مهریز و سراسر کشور، سالی سرشار از موفقیت و سربلندی باشد.