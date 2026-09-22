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رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت با وجود اینکه کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها متصل شده، هنوز مجوزها را از درگاه ملی صادر نکرده است.
هادی محضرنیا به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «کانون وکلا میگوید در حال فراهم کردن مقدمات صدور مجوزهاست. ما هم درحال پیگیری هستیم و کمک میکنیم این مقدمات فراهم شوند.»
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا دو مرکز جداگانه برای صدور پروانه وکالت و برگزاری آزمون وکالت هستند.
مرکز وکلا با نام کامل «مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، مستقل از کانون وکلای دادگستری، با هدف دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی فعالیت میکند.
به گفته رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، مرکز وکلا به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مجوزهایش را از این درگاه صادر میکند.
هادی محضرنیا این را هم گفت که «مرکز توسعه حل اختلاف هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است. این مرکز باید مجوز مراکز داوری و پروانههای صلاحیت داوری را صادر کند.»
آقای محضرنیا همچنین گفت: فرایند صدور مجوز ثبت اختراع، ثبت برند و علائم تجاری در حال اتصال به درگاه ملی مجوزهاست.