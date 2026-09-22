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دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سوگ حضرت معصومه(س)

همزمان با سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س)، خادمان حرم بانوی کرامت در قالب دسته عزاداری از بین‌النور تا حرم مطهر به سوگواری پرداختند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۴:۱۳
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برچسب ها: حضرت معصومه(س) ، دسته عزاداری ، خادمان
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