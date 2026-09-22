پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با اشاره به استقبال بینظیر و اعجابآور مردم استان و کشور از طرح پویش جانفدا، از برگزاری مراسم تجمع جانفدایان خوزستان در روز پنجشنبه دوم مهر خبر داد و از مردم مقاوم و سلحشور استان برای حضور باشکوه در این مراسم دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در خصوص مراسم راهپیمایی طرح پویش جانفدا گفت: پنجشنبه هفته جاری مراسم باشکوه و حماسی تجمع جانفدایان در استان خوزستان و در گستره کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به استقبال گسترده از این طرح افزود: عدد قابل توجه و واقعاً اعجابآوری در کشور و از جمله در استان خوزستان شکل گرفت و تعداد پرشمار و بینظیری ثبتنام کردند که به عنوان جانفدا بایستند و از میهن، حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع کنند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت این ظرفیت مردمی تصریح کرد: این یک ظرفیت عظیم و بینظیری است که دشمن هیچگاه در مخیلهاش خطور نمیکرد که چنین ظرفیت مردمی عظیمی در کنار نیروهای مسلح وجود داشته باشد.
موالیزاده با دعوت از مردم استان اظهار داشت: از همه مردم مقاوم، سلحشور و قهرمان استان خوزستان دعوت میکنم که روز پنجشنبه در مراسم تجمع جانفدایان استان با شکوه شرکت کنند و یک بار دیگر عظمت مقاومت و ایستادگی مردم را به رخ دشمنان بکشند.